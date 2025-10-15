【10/23開催】＜総務省、初のデジタル広告のガイダンス公表＞ 「コンテンツ・配信面」におけるリスク対策

株式会社エフェクチュアル株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）と共催で、金融業界向けオンラインウェビナー＜総務省、初のデジタル広告のガイダンス公表＞ 「コンテンツ・配信面」におけるリスク対策を、2025年10月23日（木）11:00より開催いたします。参加費は無料です。

■ セミナー概要

AIの普及により広告制作や配信の効率化は進み、スピードとボリュームは飛躍的に拡大しています。しかしその一方で、広告審査の体制が追いつかず、不適切な表現や規制違反を見逃すリスク、また不正配信や不適切な媒体への出稿によるブランド毀損リスクが高まっています。こうした背景を受け、総務省は2025年に「デジタル広告の適正配信に関するガイダンス」を公表。広告主自身に、表現の適正性と配信面の透明性の確保を求めています。

本ウェビナーでは、Momentum株式会社と株式会社エフェクチュアルが登壇し、AI時代に拡大する広告リスクを「審査」と「透明性」の両面から自社経験に基づき解説。ブランド価値を守りつつ、広告投資の効率化を推進するための具体策を事例を交えてご紹介します。

■ 開催概要

日時：2025年10月23日（木）11:00～12:00

形式：オンライン（お申し込み後に視聴URLをご案内）

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社エフェクチュアル、Momentum株式会社



[ご視聴予約はこちら]

https://campaign.m0mentum.co.jp/251023?organizationId=2476

■ 登壇者

Momentum株式会社

水野 雄介

2004年、株式会社まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ株式会社）に入社しウェブ広告業界でのキャリアをスタート、セールス・新規事業の立ち上げなどを推進。グループ再編後、GMOアドマーケティング株式会社（現：GMO NIKKO株式会社）にて、アドテクノロジー事業の立ち上げとマネジメントに従事。2022年、Momentum株式会社に入社しセールスグループのマネジメントを担当。2025年、「違法アップロードコンテンツと広告に関する実態調査（主体：一般社団法人日本民間放送連盟、調査：Momentum）」のプロジェクトを推進。

株式会社エフェクチュアル

渡邉 陽介

株式会社エフェクチュアル 執行役員CSO

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに参画。WEBリスクマネジメントや店舗集客支援に携わり、700社以上の企業を支援。2022年8月より執行役員に就任。

■ 会社概要

会社名 ：Momentum株式会社

代表者 ：代表取締役社長 細井 康平

所在地 ：東京都港区虎ノ門2-10-1虎ノ門ツインビルディング 東棟12階

設立 ：2014年10月

資本金 ：51,495,251円 (2023年5月末時点)

事業内容：アドベリフィケーション関連事業

Momentum株式会社は、「無価値な広告をゼロにする」という理念のもと、国内で初のアドベリフィケーション事業者として創業されました。全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供を行い、インターネット広告環境の健全化を促進します。インターネット広告環境の健全化の取り組みを行うことにより、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。





会社名 ：株式会社エフェクチュアル

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客を最大化するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/(https://effectual.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ

株式会社エフェクチュアル

TEL：03-6447-2175

E-mail：marketing-group@effectual.co.jp

お問合せフォーム：https://effectual.co.jp/contact/



