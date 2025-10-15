エクセルソフトは「人も時間もムダにしない！Smartsheet で実現するリソース最適化」を 10月 17日 (金) にオンラインで開催

エクセルソフト株式会社

エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、Smartsheet ゴールド ソリューション パートナーとして、「人も時間もムダにしない！Smartsheet で実現するリソース最適化」を 2025年 10月 17日 (金) にオンラインで開催します。リソースの最適化や業務効率化に興味のある方、Smartsheet の導入を検討している方は、ぜひご参加ください。

イベント名

人も時間もムダにしない！Smartsheetで実現するリソース最適化

イベント概要

日時: 2025年 10月 17日 (金) 14:00 ～ 15:00

参加費: 無料

定員: 10 名

場所: オンライン

主催: エクセルソフト株式会社

タスクやプロジェクト管理の仕組みを導入したものの、

「ツールの習得に時間がかかり、現場での利用が促進されない」

「進捗は更新されているが、進捗状況をリアルタイムかつ簡単に確認したい」

「Excel による管理では限界を感じている」

「リソースの割り当てが偏っており、一部メンバーに負荷が集中している」

―― このようなお悩みはありませんか？

本セミナーでは、タスク/プロジェクト管理はもちろん、単一のプロジェクトだけでなく、複数のプロジェクトを横断して、組織全体の進捗やリソースをリアルタイムで視覚化して管理することができる、プロジェクト管理プラットフォームの Smartsheet をご紹介いたします。

これから Smartsheet の評価、導入をご検討中のお客様のスタートアップに最適な内容です。もちろん、これから Smartsheet を使い始める方も大歓迎です。プロジェクト管理やタスク/工程管理ツールにご興味がある方は、ぜひお気軽にご参加ください。

ウェビナーのお申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017509864955/WN_lV136N4BSxy7CCJ4hpyZ3w参加対象者- プロジェクト、タスク、工程管理ツールをお探しの方- Smartsheet 製品の導入を検討されている方- Smartsheet の Resource Management について興味がある方- 業務効率化に興味のある方- 工程管理やリソースの最適化に興味のある方

エクセルソフトは Smartsheet 社のゴールド ソリューション パートナーとして、Smartsheet 購入前後のサポート、定期的なセミナーの実施、さらにテクニカル サポート (一部有償) を提供しています。導入支援サービスの詳細は、こちら(https://www.xlsoft.com/jp/products/smartsheet/support.html)をご覧ください。

エクセルソフト株式会社について

エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI／機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。

記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登録商標です。