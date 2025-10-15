【自社調査】繊研新聞社 ファッション商品EC売上高ランキングTOP30のうち、18社が「ZETA CXシリーズ」を導入

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社繊研新聞社発行『繊研新聞』に掲載された「24年度ファッション商品EC売上高ランキング」の上位30社をもとに自社調査を行いました(2025年10月時点)。その結果について以下の通りお知らせいたします。

＜参考記事＞

・掲載媒体名：繊研新聞(9月30日付)

・発行元 ：株式会社繊研新聞社

・参照 ：ネットコミュニケーション特集ファッション商品EC売上高ランキングより

繊研新聞が実施した「24年度ファッション商品ネット売上高調査」の上位30社のうち、株式会社アンドエスティ/株式会社ベイクルーズ/株式会社ユナイテッドアローズなどを筆頭に「ZETA CXシリーズ」導入企業18社がランクインいたしました。

ランクインした企業は、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」の導入が最も多く、次いでレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が続く結果となりました。

さらに、今回ランクインした18社の傾向として、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」やレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」など、複数製品を併せて導入している企業が多く見られました。これにより各製品が相互に補完・強化することでシナジー効果を生み出し、ECサイトの購買体験を高め、ひいては購入意欲の向上に貢献しています。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売