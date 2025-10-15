怒れる日本が生んだ「日本人ファースト」と参政党現象の源泉にルポと神谷代表へのインタビューで迫る『日本人と参政党』ニューズウィーク日本版10/21号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2025/10/21号（10/15発売）

【編集長から】

10月15日発売号の特集は「日本人と参政党」。ノンフィクション作家の広野真嗣さんが、長期間に渡る周辺取材と神谷宗幣代表への2度のインタビューで実現したルポの力作です。カバーイメージを先行してネットで公開したところ、「なぜ参政党を取り上げるのか」「カルト政党を支持するな」とさっそく批判をいただきました。かつて百田尚樹氏を取り上げた時も、山本太郎氏を取り上げた時も同じ反応がありましたが、弊誌の姿勢は「まずは話を聞きに行く」です。「現象」と呼べるほどのムーブメントを起こしている相手を、その言い分を聞かずに批判することほど臆病で安易な行為はありません。参政党への支持が広がる背景があるなら、目を背けずそれをフェアに探るのがメディアの本来の役割のはずです。内容の公正さは私が保証します。（長岡）

【Special Report】

日本人と参政党

怒れる日本が生んだ「日本人ファースト」と参政党現象 その源泉にルポと神谷代表インタビューで迫る

ルポ｜日本が生んだ進撃の「参政党現象」

Q&A｜神谷代表「起きるべき分断を乗り越える」

ニューズウィーク日本版 2025/10/21号 特集

ガザ合意がもたらす歓喜と不安

中東｜米仲介の和平計画の大きな前進と変わらない現実

「初の女性首相」は変革者か

日本｜高市新総裁に付きまとう安倍政権の遺産と派閥の影

【Periscope】

UNITED STATES｜米中関税戦争が首脳会談前に再点火

FRANCE｜辞任の首相を再指名したマクロンの窮地

CHINA｜中国空軍と外国軍機がドッグファイト

ECONOMY｜金の急騰が示唆する不吉な政治大変動

【Commentary】

政治｜高市新総裁を待つ内外の暴風雨──河東哲夫

分析｜ガザ恒久和平とトランプの性格──グレン・カール

主張｜ポピュリズムはロシアのせい？──マチェイ・キシロフスキ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

妊婦さんは我慢せず解熱しよう──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

「高市トレード」の行方と懸念──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

「仕事はどう？」の挨拶が苦痛です

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

肉だけがタンパク質じゃない

【World Affairs】

オピニオン｜世界は10.7テロを忘れてはいないか

特別寄稿｜パレスチナ国家の承認が第一歩だ

中国｜歴史的岐路となる? ４中全会

【Features】

米政治｜緊急出馬から敗北へ、ハリスの107日

【Life/Style】

Movies｜海を越えて甦る『ローズ家の戦争』

Technology｜AIに「真実の愛」を求めるユーザー心理

Health｜世界最高のケアで小さな命を守れ

Style｜独創ジュエリーは静かに美しく揺れる

Drama｜「ハックス将軍」がシットコムに初挑戦

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2025/10/21号『日本人と参政党』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

