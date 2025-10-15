菰野町への企業版ふるさと納税実施により、株式会社シンコーワへ感謝状を贈呈しました
（写真左から）菰野町副町長 大橋裕之、菰野町長 諸岡高幸、株式会社シンコーワ代表取締役社長 古市治希、営業本部本部長 井崎貴浩、三重営業所所長 納元正志（敬称略）
菰野町は、株式会社シンコーワ（名古屋市中村区）から企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を活用した350万円のご寄附を受領しました。
これを受け、令和７年10月７日、菰野町長から株式会社シンコーワ古市治希代表取締役社長
へ感謝状を贈呈しました。
いただいたご寄附は、菰野町の地域再生計画「菰野町まち・ひと・しごと創生推進計画」のうち「町内公共交通の更なる充実への支援」に活用します。
株式会社シンコーワ(https://www.shinkouwa.co.jp/index.html)
1991年の創業。現在は名古屋市中村区に本社を置き、交通信号機などの交通インフラ整備を通じ、社会の安心・安全を支える会社です。
企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）(https://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1679711721203/index.html)
国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生に関する取組に対して企業が寄附を行なった場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、税額控除（寄付額の最大６割）により、最大で寄附額の約９割が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで軽減されます。
菰野町では、本社所在地が菰野町外にある企業からの寄附を募集しています(https://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/municipality/1257/)。ぜひ、ご検討ください。