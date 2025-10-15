≪伸芽会≫ 早稲田実業学校初等部 最終特訓のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「早稲田実業学校初等部 最終特訓のご案内」概要

【対象】

2019年度生（2019年４月２日生まれ～2020年４月１日生まれのお子さま）

【日程】

https://www.shingakai.co.jp/documents/20251011waseda.pdf

【費用（税込）】

会員

・60分クラス ：\13,200-

・90分クラス ：\19,800-

・120分クラス：\26,400-

・150分クラス：\33,000-

一般

・60分クラス ：\15,840-

・90分クラス ：\23,760-

・120分クラス：\31,680-

・150分クラス：\39,600-

【会場】

伸芽会 各教室

【申込方法】

会員の方はいつもお通いの教室へ、非会員（一般生）の方は受講希望の教室へ直接お電話にてご連絡ください。

定員になりしだい、締め切りとさせていただきます。

定員は各授業で異なるため、詳細はお申し込み時にご確認ください。

はじめて伸芽会での授業をご受講される方は、受講相談を含め、進路相談員が対応させていただきます。

「資料請求・お問い合わせ」をいただく際に、受講希望教室をご入力ください。

あらためて伸芽会よりご連絡させていただきます。

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

