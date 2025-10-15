【大友至恩×ヴィレッジヴァンガード】～限定グッズが登場！～

＼大友至恩×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／


大友至恩さんの“今”を切り取った実写アートを贅沢に使用したコラボグッズが登場！


どのアイテムも日常にそっと溶け込みながら、大友さんらしい空気感を感じられる仕上がりとなっております。お気に入りのカットをお部屋やお出かけにプラスして、 “大友至恩の世界”をいつでもそばに。


2025年10月15日（水）よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアで受注販売開始ですので、お見逃しなく！！


【商品詳細】



■アクリルキーホルダー　\1,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


W5.3cm×H7.4cm



■アクリルキャラスタンド　\2,100（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


H12cm×W7.7cm



■缶バッジ　\600（税込）




【素材】


紙・ブリキ


【サイズ】


直径5.7cm



■ステッカー　\600（税込）




【素材】



【サイズ】


W4.6cm×H7cm



■A3ポスター　\1,200（税込）




【素材】



【サイズ】


A3



■ZINE（8P）　\2,000（税込）




【素材】


合成紙


【サイズ】


A4


【受注期間】



2025年10月15日（水）17：00～2025年11月2日（日）23：59


【お届け予定日】



2025年12月中旬～2025年12月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22046/


【関連リンク】



▼『大友至恩』公式X


https://x.com/shion_otomo


▼『大友至恩』公式Instagram


https://www.instagram.com/shion.otomo/



【各種URL】


■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/


■ヴィレッジヴァンガード公式X


https://x.com/vv__official


■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）