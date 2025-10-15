【大友至恩×ヴィレッジヴァンガード】～限定グッズが登場！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

＼大友至恩×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／

大友至恩さんの“今”を切り取った実写アートを贅沢に使用したコラボグッズが登場！

どのアイテムも日常にそっと溶け込みながら、大友さんらしい空気感を感じられる仕上がりとなっております。お気に入りのカットをお部屋やお出かけにプラスして、 “大友至恩の世界”をいつでもそばに。

2025年10月15日（水）よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアで受注販売開始ですので、お見逃しなく！！

【商品詳細】

■アクリルキーホルダー \1,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W5.3cm×H7.4cm



■アクリルキャラスタンド \2,100（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

H12cm×W7.7cm

■缶バッジ \600（税込）

【素材】

紙・ブリキ

【サイズ】

直径5.7cm

■ステッカー \600（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

W4.6cm×H7cm

■A3ポスター \1,200（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

A3

■ZINE（8P） \2,000（税込）

【素材】

合成紙

【サイズ】

A4

【受注期間】

2025年10月15日（水）17：00～2025年11月2日（日）23：59

【お届け予定日】

2025年12月中旬～2025年12月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22046/

【関連リンク】

▼『大友至恩』公式X

https://x.com/shion_otomo

▼『大友至恩』公式Instagram

https://www.instagram.com/shion.otomo/

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガード公式X

https://x.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）