【大友至恩×ヴィレッジヴァンガード】～限定グッズが登場！～
＼大友至恩×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／
大友至恩さんの“今”を切り取った実写アートを贅沢に使用したコラボグッズが登場！
どのアイテムも日常にそっと溶け込みながら、大友さんらしい空気感を感じられる仕上がりとなっております。お気に入りのカットをお部屋やお出かけにプラスして、 “大友至恩の世界”をいつでもそばに。
2025年10月15日（水）よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアで受注販売開始ですので、お見逃しなく！！
【商品詳細】
■アクリルキーホルダー \1,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W5.3cm×H7.4cm
■アクリルキャラスタンド \2,100（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
H12cm×W7.7cm
■缶バッジ \600（税込）
【素材】
紙・ブリキ
【サイズ】
直径5.7cm
■ステッカー \600（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
W4.6cm×H7cm
■A3ポスター \1,200（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
A3
■ZINE（8P） \2,000（税込）
【素材】
合成紙
【サイズ】
A4
【受注期間】
2025年10月15日（水）17：00～2025年11月2日（日）23：59
【お届け予定日】
2025年12月中旬～2025年12月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22046/
【関連リンク】
▼『大友至恩』公式X
https://x.com/shion_otomo
▼『大友至恩』公式Instagram
https://www.instagram.com/shion.otomo/
