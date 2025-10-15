【ＢＳ日テレ】フットサル日本代表が世界ランキング１位のブラジル代表に挑む！　１０月１９日の第２戦をＢＳ日テレにて生中継！！

株式会社ＢＳ日本(C)JFA

フットサル日本代表が世界ランキング１位のフットサルブラジル代表に挑む国際親善試合

１０月１９日の第２戦をＢＳ日テレにて生中継！！

2026年のアジア杯、2028年W杯での躍進を目指すフットサル日本代表が世界ランク1位のフットサルブラジル代表に挑む。11人制のサッカーだけでなく、５人制のフットサルでも世界有数の実力を誇る王国・ブラジルは、過去10回のフットサルW杯で6度の優勝と世界トップの実力を誇る。そんな絶対王者ブラジルに対し高橋健介監督率いるフットサル日本代表はどんなプレーを見せてくれるのか!?サッカー日本代表に続き、王国・ブラジル撃破なるか!?一瞬たりとも目が離せない戦いになります。

解説にはFリーグ理事長で元サッカー日本代表の松井大輔さん、フットサル日本代表前監督の木暮賢一郎さんをお迎えし、激闘の模様を生中継でお届けします。是非、お楽しみください！！

＜番組情報＞

TOYO TIRES presents 「フットサル国際親善試合 日本×ブラジル」

放送時間 ： １０月１９日（日）１４：００～１６：００ ※142ｃｈにて最大３０分延長

放送形態 ： 生中継

対戦カード ： フットサル日本代表×フットサルブラジル代表

会場 ： 静岡／北里アリーナ富士

出演者 ： 解説 松井大輔（Ｆリーグ理事長／元サッカー日本代表）

木暮賢一郎（フットサル日本代表前監督）

実況 ラルフ鈴木（日本テレビアナウンサー）