大阪・関西万博「TEAM EXPOパビリオン」参加

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、「2025年日本国際博覧会」（以下、大阪・関西万博）フューチャーライフヴィレッジ内「TEAM EXPOパビリオン」に2025年9月19日（金）～ 21日（日）の3日間参加しました。

期間中は当社プラスチックカンパニーが推進する、使い終わったペットボトルキャップを、再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせることを中心としたプラスチックリサイクルプロジェクト「RIN～Recycle Innovation in the New Normal～」についての展示を行い、3日間合計で約8,600名の方にご来場いただきました。



展示ブースでは、ペットボトルキャップの回収活動にご協力いただいた企業・団体の皆様の様子を作成した動画に加え、「循環ガチャModel-L(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/09/20240906_CMS0375-2.pdf)」を活用したワークショップを行いました。また、ペットボトルキャップの水平リサイクルの事例と仕組みについての展示やペットボトルキャップから開発した新素材ポリエチレンクロス(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/20250314_CMS0470_9VE3GT2H.pdf)から作成したカバンを展示しました。

循環ガチャModel-L

ポリエチレンクロスを使用したカバン水平リサイクルの仕組みの展示

今後も当社は様々な企業・団体様と連携し、ペットボトルキャップのリサイクルを中心としたプラスチック資源のビジネスモデルの構築実現に向けて取り組んでまいります。

■RIN～Recycle Innovation in the New Normal～

RINは、びんtoびん構想に端を発し、使用済みペットボトルキャップの素材の可能性を広げる取り組みを進めています。

単なるリサイクルにとどまらず、製品設計から回収・再生・再利用に至るまでを一連の流れとしてデザインし、世の中に新たな価値を生み出します。RINは、この取組に賛同し、ともに価値を創出する新たなパートナーを募集しています。

RIN HP：https://rindesign.org/

