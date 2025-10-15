ハロウィンフォトスポット登場【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では、園内のいろいろな場所にハロウィンの世界観を楽しめるフォトスポットが登場しています。巨大なカボチャやおばけ、魔法使いなどワクワク感ある装飾は、子どもから大人まで幅広い世代にお楽しみいただけます。なかでも、メイン会場の「フラワーミュージアム」では、遊び心のある演出と秋の花々との調和により、季節感のあるフォトジェニック空間となっています。

また、これらのフォトスポット6か所を巡る「デジタルスタンプラリー」も10/31(金)まで開催中。ハロウィン装飾の写真を撮影しながら秋の園内散策を楽しめます。

ハロウィンイベント情報

【ハロウィンフォトスポット】

期間：10/31（金）まで

場所：フラワーミュージアム、動物の森、カナール、西口、PlayCafeなど

フラワーミュージアムフラワーミュージアムフラワーミュージアムフラワーミュージアム動物の森カナール（噴水）西口PlayCafe

★ミニ情報

★コキアの中にひっそりお化けがいます。どこにいるか探してね♪

【デジタルスタンプラリー ハロウィンフォトハント】

期間：10/31(金)まで

場所：園内各所 参加費：無料

園内のハロウィンフォトスポットを巡る、スマホを使用したスタンプラリー。スタンプをすべてゲットすると、抽選で景品をプレゼント！

【アニマルハロウィンフォトサービス】

開催日時：10/26(日) 14:30～15:00

場所：フラワーミュージアム

参加費：無料

動物の森の仲間たちがフラワーミュージアムに特別出張。動物や仮装した飼育員と一緒に、思い出に残る1枚をパシャリ！

※画像は昨年撮影。今年はロバが登場予定。

ハロウィンイベントの詳細はこちら(https://uminaka-park.jp/event/art/post_409.html?month=10)

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/

X： https://x.com/uminakapark

Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/