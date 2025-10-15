【新潟県胎内市】自然の中で原体験！子どもたちだけでの宿泊体験イベント「新潟ぼうけんクラブ 秋・冬」を開催！

株式会社サンアメニティ


新潟県少年自然の家の主催イベント「新潟ぼうけんクラブ秋・冬」では、


秋・冬の新潟県胎内市を舞台に、季節の移り変わりを感じながら様々な体験活動を行います！



草木や火を見る、触れる、感じ取る. . .


子どもたち同士で様々な原体験を行います！



子どもたちだけでのぼうけんイベント！


みんなで協力して課題に挑戦していく、


そんな1泊2日・全3回の問題解決型プログラムです！






[Part1] 10月25日(土) ～ 10月26日(日)


・アイスブレイク


・施設内オリエンテーリング


・野外炊さん体験


・星空観察


・クラフト体験 等








◯施設紹介（イベント紹介・告知）


【 対 象 】小学4年生～中学3年生


【 参加費 】15,000円（全3回分）


【 定 員 】30名


【 締 切 】10月10日（金）17:00まで（但し先着順、定員達し次第締切）


【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。


　　　　　　イベント詳細ページ：https://x.gd/BYVUt



◯施設概要（利用方法・料金等）


新潟県少年自然の家


新潟県胎内市乙1503-166


TEL：0254-46-2224


FAX：0254-46-3070


公式HP：新潟県少年自然の家


公式Instagram：新潟県少年自然の家(@niigata_shizen) ・ Instagram写真と動画






【会社概要】


社名：株式会社サンアメニティ


本社所在地：東京都北区王子３-１９-７


代表取締役：代表取締役　吉澤　幸夫


事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス


設立： 昭和54年2月


HP：https://www.sunamenity.co.jp