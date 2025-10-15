【新潟県胎内市】自然の中で原体験！子どもたちだけでの宿泊体験イベント「新潟ぼうけんクラブ 秋・冬」を開催！
株式会社サンアメニティ
新潟県少年自然の家の主催イベント「新潟ぼうけんクラブ秋・冬」では、
秋・冬の新潟県胎内市を舞台に、季節の移り変わりを感じながら様々な体験活動を行います！
草木や火を見る、触れる、感じ取る. . .
子どもたち同士で様々な原体験を行います！
子どもたちだけでのぼうけんイベント！
みんなで協力して課題に挑戦していく、
そんな1泊2日・全3回の問題解決型プログラムです！
[Part1] 10月25日(土) ～ 10月26日(日)
・アイスブレイク
・施設内オリエンテーリング
・野外炊さん体験
・星空観察
・クラフト体験 等
◯施設紹介（イベント紹介・告知）
【 対 象 】小学4年生～中学3年生
【 参加費 】15,000円（全3回分）
【 定 員 】30名
【 締 切 】10月10日（金）17:00まで（但し先着順、定員達し次第締切）
【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。
イベント詳細ページ：https://x.gd/BYVUt
◯施設概要（利用方法・料金等）
新潟県少年自然の家
新潟県胎内市乙1503-166
TEL：0254-46-2224
FAX：0254-46-3070
公式HP：新潟県少年自然の家
公式Instagram：新潟県少年自然の家(@niigata_shizen) ・ Instagram写真と動画
【会社概要】
社名：株式会社サンアメニティ
本社所在地：東京都北区王子３-１９-７
代表取締役：代表取締役 吉澤 幸夫
事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス
設立： 昭和54年2月
HP：https://www.sunamenity.co.jp