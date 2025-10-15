【11/11（火）無料セミナー開催】CDP2025総まとめ～質問書の“今”を理解し、2026年の回答改善へ～

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平、以下「当社」）は、2025年11月11日（火）14:00より、無料オンラインセミナー「CDP2025総まとめ～質問書の“今”を理解し、2026年の回答改善へ～」 を開催します。

セミナーお申込みはこちら :https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/ghg/20251111_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251015セミナー概要

2024年に質問書が統合・刷新されて以降、2回目となる2025年のCDP回答。

大幅な変更はなかった一方で、

「スコアリングの仕組みがよく分からない」

「近年のCDP動向を改めて把握したい」

と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで当社は、2025年CDP回答を総まとめするセミナーを開催します。

2025年CDP回答において204社・304件の支援を行ったコンサルタントチームを代表し、部長の伊藤が登壇。

- 2025年CDP質問書の特徴- スコアリングの全体像- 最新のCDP情勢と2026年回答に向けたポイント

を分かりやすく解説します。

こんな方にオススメ- 「CDP質問書とは何か」を改めて理解したい方- CDPを取り巻く最新の情勢を把握したい方- スコアリングの仕組みを正しく理解し、回答に活かしたい方

セミナー ：CDP2025総まとめ～質問書の“今”を理解し、2026年の回答改善へ～

会場 ：オンライン開催

日程 ：2025年11月11日（火）14:00～15:00

参加費用 ：無料

受講対象者：経営層、経営企画、ESG・サステナビリティ、IRご担当者

定員 ：1,000名

締切 ：2025年11月11日（火）13:00

主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン

注意事項

※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※聴講者側の映像・音声の発信はできません。Q&A機能を通じて質問を受け付けます。

※ご登録情報は、参加者リストとして講師に提出する場合があります。

※企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

※お客様候補に該当しないと判断した場合、参加をお断りする場合があります。

※配信用URLは開催当日までに登録アドレス宛に送付いたします。

問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン カスタマーサクセス部 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/

会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月