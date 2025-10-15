【11/11（火）無料セミナー開催】CDP2025総まとめ～質問書の“今”を理解し、2026年の回答改善へ～
株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平、以下「当社」）は、2025年11月11日（火）14:00より、無料オンラインセミナー「CDP2025総まとめ～質問書の“今”を理解し、2026年の回答改善へ～」 を開催します。
セミナーお申込みはこちら :
https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/ghg/20251111_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251015
セミナー概要
2024年に質問書が統合・刷新されて以降、2回目となる2025年のCDP回答。
大幅な変更はなかった一方で、
「スコアリングの仕組みがよく分からない」
「近年のCDP動向を改めて把握したい」
と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで当社は、2025年CDP回答を総まとめするセミナーを開催します。
2025年CDP回答において204社・304件の支援を行ったコンサルタントチームを代表し、部長の伊藤が登壇。
- 2025年CDP質問書の特徴
- スコアリングの全体像
- 最新のCDP情勢と2026年回答に向けたポイント
を分かりやすく解説します。
こんな方にオススメ
- 「CDP質問書とは何か」を改めて理解したい方
- CDPを取り巻く最新の情勢を把握したい方
- スコアリングの仕組みを正しく理解し、回答に活かしたい方
開催概要
セミナー ：CDP2025総まとめ～質問書の“今”を理解し、2026年の回答改善へ～
会場 ：オンライン開催
日程 ：2025年11月11日（火）14:00～15:00
参加費用 ：無料
受講対象者：経営層、経営企画、ESG・サステナビリティ、IRご担当者
定員 ：1,000名
締切 ：2025年11月11日（火）13:00
主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン
注意事項
※ご参加には事前登録が必要です。
※録音・録画はご遠慮ください。
※聴講者側の映像・音声の発信はできません。Q&A機能を通じて質問を受け付けます。
※ご登録情報は、参加者リストとして講師に提出する場合があります。
※企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。
※お客様候補に該当しないと判断した場合、参加をお断りする場合があります。
※配信用URLは開催当日までに登録アドレス宛に送付いたします。
問い合わせ先
株式会社エスプールブルードットグリーン カスタマーサクセス部 金子 千紘
Tel：03-6853-9418
Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp
HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/
会社概要
商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン
所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階
代表者名：取締役社長 八林 公平
事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング
設 立：2011 年 11 月