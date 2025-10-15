静岡市企業イノベーション創出支援事業「Dual track」、11月12日（水）に中間発表会を実施 ―審査員にはSVSA篠原理事長が参加―

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

静岡県内のスタートアップ支援および地域経済活性化に取り組む一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会（所在地：静岡県浜松市、代表理事：篠原 豊、以下「SVSA」）は、静岡市主催の市内企業イノベーション創出支援事業「DUAL TRACK」において、地域企業とスタートアップの連携推進および審査員として参画しています。

本プログラムでは、二次審査を経て15社の参加が決定し、そのうち12社がスタートアップと協業して新規事業の立ち上げに挑戦します。本格始動にあたり、11月12日（水）にはキックオフイベントとして中間発表会を開催し、審査員として篠原理事長が参加します。当日は、各企業が検討中の事業アイデアや協業パートナーとなるスタートアップを紹介し、地域発のオープンイノベーションの最新動向を共有します。行政、企業、スタートアップが一体となって地域の未来を切り拓く“共創の現場”を、ぜひご覧ください。

DUAL TRACK 公式HP：https://dual-track.jp/(https://dual-track.jp/)

■開催概要

・日時：2025年11月12日（水）13:00～16:30（17:00～ 懇親会 ※人数制限あり）

・会場：札の辻CROSS HALL（静岡市葵区呉服町1丁目30 札の辻クロス6階）

・形式：リアル開催

・参加費：無料（※懇親会参加費 4,000円）

▼申込みはこちら

https://bcform.at-s.com/form/seminar52?k3ad=kiji#form-validation(https://bcform.at-s.com/form/seminar52?k3ad=kiji#form-validation)

■タイムスケジュール

13:00～ 開会あいさつ

13:05～14:45 アトツギベンチャープログラム

・事業発表

・協業先紹介

14:50～16:20 オープンイノベーションプログラム

・事業発表

・協業先紹介

16:25 閉会

■DUAL TRACK（デュアル・トラック）とは

DUAL TRACK（デュアル・トラック） は、静岡市が推進するイノベーション創出プログラムの名称です。「オープンイノベーション」と「アトツギベンチャー」という、異なる2つの挑戦アプローチを“並走・交差”させ、新たな価値を創ることを意図しています。地域（静岡市内）企業が提示する協業テーマに対し、全国のスタートアップが技術やサービスを提案し、選定後は実証事業を通じて共に挑戦。段階的に支援しながら、地域における価値創造と経済循環を目指すプログラムです。

■静岡ベンチャースタートアップ協会 とは

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

≪法人概要≫

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

「Shizuoka Startups Community」への登録はこちら ：http://shizuoka-startups.slack.com

■問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp