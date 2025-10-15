組織のプロジェクトマネジメント力を可視化学習計画に活かせる「PMスキルテスト」新バージョンの提供開始

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 金子啓、以下：MSOL）は、組織のプロジェクトマネジメント力を可視化するアセスメントサービス「PMスキルテスト」の新バージョンをリリースしました。

本サービスは、組織と個人が持つプロジェクトマネジメントの知識や能力、組織への貢献度、個々の特性を総合的に可視化し、教育計画や人員配置の指針策定に直結いたします。

■ 新バージョンリリースの背景

MSOLはこれまで、プロジェクトマネジメント教育を通じた人財開発・組織開発を支援してきました。今回の新版では、知識力に加え、プロジェクトを通じて組織に貢献できる力や人財の特性を可視化する機能を強化しており、これにより組織全体のPM力を戦略的に把握し、教育方針や人員配置の検討に活かせる内容となっております。

■ PMスキルテストで可視化できる3つの領域

１．知識力

PMIタレント・トライアングル(R)に基づき、働き方・パワースキル・ビジネス感覚の理解度を評価。組織の知識学習の指針策定に活用可能。

２．貢献力

組織への価値貢献を5つの要素（目的と価値への貢献、安定運営への貢献、イノベーションへの貢献、協働・バリューストリームへの貢献、学習する組織への貢献）で可視化。教育計画や組織戦略の検討に直結。

３．PM人財タイプ

人財を11タイプに分類し、それぞれの強みや特性を把握。組織での最適な配置や育成方針の策定に役立てることが可能。

▼知識力と貢献力の可視化例

▼PM人財の11分類

■ 提供内容

- 名称 ：学習計画のためのPMスキルテスト- 受検アカウント：（弊社Eラーニングシステムで提供、PCブラウザ対応）- テスト ：（110問・70分）＋アンケート（20問・10分）- レポート ：個人レポート（全員分）、組織レポート（15名以上）- 費用 ：1名あたり11,000円（税込）お申し込み :https://service.msols.com/service/training/elearning/pm-skill-test-elearning

■ MSOLトレーニング事業部のコメント

「組織・個人の強みを生かした人財育成を推進するために、プロジェクトマネジメント人財の特性を多角的に可視化することが重要だと考えております。本サービスを活用いただくことで、多様な人財の特性を踏まえた効果的な学習計画の策定を可能とし、貴社の継続的なプロジェクト成功と価値創出に貢献してまいります。」

■ 株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くための実行支援を行っております。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとして掲げております。



社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役社長兼CEO：金子 啓

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト：https://www.msols.com