新たな事業の開始に関するお知らせに係るソラナ購入金額決定に関するお知らせ

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：藪 考樹、以下「当社」）は、2025年10月３日付「新たな事業の開始に関するお知らせ」の「２．新たな事業の概要３）新たな事業のために特別に支出する予定額の合計額」において、同日付「第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権及び第２回無担保普通社債（少人数公募）の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせした第36回新株予約権、第 37回新株予約権及び第38回新株予約権（以下、これらを総称して「本新株予約権」といいます。）の第三者割当（以下、「本第三者割当」といいます。）による調達資金を原資に、ソラナの購入費用、新規事業としての本事業の起ち上げに当たり要する費用及び本事業における開発費用に550百万円を充当する予定であることお知らせしましたが、本日開催の取締役会においてソラナの購入費用として500百万円を、新規事業としての本事業の起ち上げに当たり要する費用及び本事業における開発費用に 50 百万円を充当することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. ソラナの購入費用

本第三者割当による調達資金のうち、500百万円を、2025年11月から2026年10月にかけて、本事業の推進に関連して必要となる、ソラナの購入費用として充当してまいります。ソラナの具体的な購入時期につきましては現時点では未定であり、投資計画に基づき本新株予約権による調達資金の状況及びソラナの市場価格の状況をみながら進めてまいります。

2. 今後の見通し

2025年12月期の売上貢献は軽微と見込んでおります。また、利益につきましてはソラナの売買による損益の他、期末時点における時価による評価替えを実施し、それによる評価損益が発生します。価格上昇時には評価益が発生しますが、価格下落時には評価損が発生するため損益に影響が発生します。これらのことから、業績予想につきましては、現時点では合理的に算定することが困難であるため、開示しておりません。合理的な算定が可能となった場合は、速やかに開示いたします。

3. 会社概要

社名：株式会社モブキャストホールディングス

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

設立： 2004年3月

URL：https://mobcast.co.jp/