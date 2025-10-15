街なかがライブ会場に！「横須賀ジャズロックフェスティバル」を開催します！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地克明）では、昨年に引き続き、音楽・スポーツ・エンターテイメント都市を目指した取り組みとして「横須賀ジャズロックフェスティバル」を開催します。


　本イベントは、「横須賀トモダチジャズ」と連携し、11月1日（土曜日）から3日（月曜日・祝日）までの3日間、横須賀中央・汐入周辺エリアで、ジャズやロック、ポップスなど多彩なジャンルのライブを開催します。初日に開催する「MIND ROCK LIVE 2025」では、先日行われた音楽コンテスト「MIND ROCK AWARD 2025」でグランプリを受賞した『THE FLYDAY』がメインアクトとして出演するほか、ゲストとしてCREATION の竹田和夫も出演します。


　また、10月31日（金曜日）から11月3日（月曜日・祝日）はヴェルニー公園で横須賀ワインフェスティバルも同時開催されます。


　11月最初の週末はぜひ横須賀で音楽と食をお楽しみください。



【横須賀ジャズロックフェスティバル】

主　催：横須賀集客促進・魅力発信実行委員会、横須賀市


共　催：横須賀トモダチジャズ実行委員会、一般社団法人横須賀ジャズ協会


H　 P：https://www.wakuwaku-yokosuka.jp/special.php?ID=183



1.MIND ROCK LIVE 2025（ヨコスカ・ベイサイド・ポケット）

日　程：11月1日（土曜日）　開場14時30分 / 開演15時00分


内　容：「MIND ROCK AWARD 2025」のグランプリ受賞バンドがメインアクトを務め、豪華ゲストも出演する特別ライブ。


出　演：THE FLYDAY（MIND ROCK AWARD 2025 グランプリ）


シゲオリアン流星群（MIND ROCK AWARD 2024 グランプリ）


Dobuita Travelin’Band


竹田和夫（Flash KAZ & THE COMETS） 　 　and more


料　金：入場無料　※全席自由・事前申込不要






2.ヨコスカ街なかミュージックライブ（横須賀中央駅前Y デッキ下広場）

日　程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）


内　容：SNSやストリートライブなどで活躍する人気アーティストが出演するストリートライブ。


出　演：11月2日…synphony、パクユナ、鳥居れな （piano 山崎洋一）、野島樺乃


11月3日…sis、松下玲緒菜、神園さやか、遠坂めぐ






3.ワインフェスティバルコラボステージ（ヴェルニー公園）

日　程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）


内　容：横須賀ワインフェスティバル会場内のステージで、ジャズをはじめとした演奏を実施。


食と音楽を同時にお楽しみいただけます。


出　演：11月2日…MASAToooN! 、Go Go Happy Hour、AQUAMUSE、小笠原涼トリオ、加藤由美子トリオ


11月3日…高梨壮一郎＆渡邊達徳、Pontemale、JIREH、Mrs.GUARANA






4.横須賀トモダチジャズ2025

主　催：横須賀トモダチジャズ実行委員会、一般社団法人ヨコスカ・ジャズ協会


H　 P：https://tomodachi-jazz.org/2025/




（1）EM Club Legend（ヨコスカ・ベイサイド・ポケット公演）


公演1　ヨコスカ ジャズドリームス ライブシリーズ 2025


日　程：11月2日（日曜日）


出　演：半田信英とタータースタッターズ（ゲスト:ひごたくみ）


料　金：S 席:4,000円、A 席:3,000円


公演2　横須賀トモダチジャズ2025 EM Club Legend


日　程：11 月3 日（月曜日・祝日）


出　演：北村英治スーパーカルテット&谷口英治、宮脇惇Quartetto＆中村奈央


料　金：S 席:4,500円、A 席:3,500円　※ネット販売席は完売しました。




（2） Dubuita Bourbon Street


１．JAZZ パレード


日　程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）


場　所：ドブ板通り～三笠通り


２．店舗ライブ


日　程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）


場　所：店舗ライブ（TSUNAMI BOX、BUFFALO、KENT 倶楽部、Bloommin CafeBar ほか）




（3）Yokosuka Jazz Street


日　程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）


場　所：いちごよこすかポートマーケット、三笠通り、リドレ横須賀


コースカベイサイドストアーズ、ヴェルニー公園、記念艦三笠


※記念艦三笠でご観覧の際は入場料が必要です


※会場ごとの出演者、タイムテーブルはHP をご確認ください。




（同時開催）横須賀ワインフェスティバル

主　催：横須賀ワインフェスティバル実行委員会


日　程：10月31日（金曜日）　15時00分～21時00分


11月1日（土曜日）、2日（日曜日）11時00分～21時00分


11月3日（月曜日・祝日）11時00分～20時00分


場　所：ヴェルニー公園


内　容：世界10カ国・約70種類のワインと絶品グルメが横須賀・ヴェルニー公園に集結。ステージでは、ジャズなどの音楽が楽しめるライブを開催。イベント限定のコラボワインなども販売されます。


食とワインと音楽の祭典をお楽しみください！


H　P ：https://yokosuka-winefes.jp