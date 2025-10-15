街なかがライブ会場に！「横須賀ジャズロックフェスティバル」を開催します！
神奈川県横須賀市（市長：上地克明）では、昨年に引き続き、音楽・スポーツ・エンターテイメント都市を目指した取り組みとして「横須賀ジャズロックフェスティバル」を開催します。
本イベントは、「横須賀トモダチジャズ」と連携し、11月1日（土曜日）から3日（月曜日・祝日）までの3日間、横須賀中央・汐入周辺エリアで、ジャズやロック、ポップスなど多彩なジャンルのライブを開催します。初日に開催する「MIND ROCK LIVE 2025」では、先日行われた音楽コンテスト「MIND ROCK AWARD 2025」でグランプリを受賞した『THE FLYDAY』がメインアクトとして出演するほか、ゲストとしてCREATION の竹田和夫も出演します。
また、10月31日（金曜日）から11月3日（月曜日・祝日）はヴェルニー公園で横須賀ワインフェスティバルも同時開催されます。
11月最初の週末はぜひ横須賀で音楽と食をお楽しみください。
【横須賀ジャズロックフェスティバル】
主 催：横須賀集客促進・魅力発信実行委員会、横須賀市
共 催：横須賀トモダチジャズ実行委員会、一般社団法人横須賀ジャズ協会
H P：https://www.wakuwaku-yokosuka.jp/special.php?ID=183
1.MIND ROCK LIVE 2025（ヨコスカ・ベイサイド・ポケット）
日 程：11月1日（土曜日） 開場14時30分 / 開演15時00分
内 容：「MIND ROCK AWARD 2025」のグランプリ受賞バンドがメインアクトを務め、豪華ゲストも出演する特別ライブ。
出 演：THE FLYDAY（MIND ROCK AWARD 2025 グランプリ）
シゲオリアン流星群（MIND ROCK AWARD 2024 グランプリ）
Dobuita Travelin’Band
竹田和夫（Flash KAZ & THE COMETS） and more
料 金：入場無料 ※全席自由・事前申込不要
2.ヨコスカ街なかミュージックライブ（横須賀中央駅前Y デッキ下広場）
日 程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）
内 容：SNSやストリートライブなどで活躍する人気アーティストが出演するストリートライブ。
出 演：11月2日…synphony、パクユナ、鳥居れな （piano 山崎洋一）、野島樺乃
11月3日…sis、松下玲緒菜、神園さやか、遠坂めぐ
3.ワインフェスティバルコラボステージ（ヴェルニー公園）
日 程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）
内 容：横須賀ワインフェスティバル会場内のステージで、ジャズをはじめとした演奏を実施。
食と音楽を同時にお楽しみいただけます。
出 演：11月2日…MASAToooN! 、Go Go Happy Hour、AQUAMUSE、小笠原涼トリオ、加藤由美子トリオ
11月3日…高梨壮一郎＆渡邊達徳、Pontemale、JIREH、Mrs.GUARANA
4.横須賀トモダチジャズ2025
主 催：横須賀トモダチジャズ実行委員会、一般社団法人ヨコスカ・ジャズ協会
H P：https://tomodachi-jazz.org/2025/
（1）EM Club Legend（ヨコスカ・ベイサイド・ポケット公演）
公演1 ヨコスカ ジャズドリームス ライブシリーズ 2025
日 程：11月2日（日曜日）
出 演：半田信英とタータースタッターズ（ゲスト:ひごたくみ）
料 金：S 席:4,000円、A 席:3,000円
公演2 横須賀トモダチジャズ2025 EM Club Legend
日 程：11 月3 日（月曜日・祝日）
出 演：北村英治スーパーカルテット&谷口英治、宮脇惇Quartetto＆中村奈央
料 金：S 席:4,500円、A 席:3,500円 ※ネット販売席は完売しました。
（2） Dubuita Bourbon Street
１．JAZZ パレード
日 程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）
場 所：ドブ板通り～三笠通り
２．店舗ライブ
日 程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）
場 所：店舗ライブ（TSUNAMI BOX、BUFFALO、KENT 倶楽部、Bloommin CafeBar ほか）
（3）Yokosuka Jazz Street
日 程：11月2日（日曜日）、3日（月曜日・祝日）
場 所：いちごよこすかポートマーケット、三笠通り、リドレ横須賀
コースカベイサイドストアーズ、ヴェルニー公園、記念艦三笠
※記念艦三笠でご観覧の際は入場料が必要です
※会場ごとの出演者、タイムテーブルはHP をご確認ください。
（同時開催）横須賀ワインフェスティバル
主 催：横須賀ワインフェスティバル実行委員会
日 程：10月31日（金曜日） 15時00分～21時00分
11月1日（土曜日）、2日（日曜日）11時00分～21時00分
11月3日（月曜日・祝日）11時00分～20時00分
場 所：ヴェルニー公園
内 容：世界10カ国・約70種類のワインと絶品グルメが横須賀・ヴェルニー公園に集結。ステージでは、ジャズなどの音楽が楽しめるライブを開催。イベント限定のコラボワインなども販売されます。
食とワインと音楽の祭典をお楽しみください！
H P ：https://yokosuka-winefes.jp