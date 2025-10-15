衛星間・宇宙通信対応フォーカス、PhotoniCore社製レーザー製品（2 kWファイバーレーザー共振器・6+1サイドポンプコンバイナ）輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、PhotoniCore Technology Inc.社（以下「PhotoniCore社」と表記）製の光ファイバー共振器およびコンバイナ製品の輸入・販売を開始いたしました。

PhotoniCore社は、台湾に本社を構える光電子部品メーカーです。高出力光ファイバーアンプやレーザー用の光学コンバイナを中心に開発・製造しており、高効率・低挿入損失・高信頼性を特長としています。同社はISO 9001およびISO 14001認証を取得し、宇宙・防衛・産業用途など、過酷な環境下でも動作可能な放射線耐性を備えた製品開発にも取り組んでいます。

当社では、PhotoniCore社の製品群の中から、波長1080 nm、最大出力2 kWとビーム品質 M² ≒ 1.3を両立させたファイバーレーザー共振器、宇宙グレードに対応し、高真空環境下での使用への耐久性を備えたサイドポンプコンバイナ（ポンプ波長レンジ：900 ～ 1,000 nm、トータルハンドリング出力：80 W）、を注目製品としてご紹介しております。これらの製品は、衛星間通信や宇宙レーザー通信といった厳しい運用環境を前提としたアプリケーションにも対応可能であり、高効率・低挿入損失・優れたビーム品質を提供すると同時に、信頼性を高め、製品寿命の延長やユーザーの運用コスト削減にも寄与しています。

当社では、PhotoniCore社のその他製品や同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。 下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/photonicore-tech/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

(左) 2 kW出力ファイバーレーザー共振器

(右) 宇宙グレード対応サイドポンプコンバイナ



■ 主要仕様

2 kW出力ファイバーレーザー共振器

宇宙グレード対応サイドポンプコンバイナ (主要仕様)

宇宙グレード対応サイドポンプコンバイナ (耐久試験内容)