タレント・pecoさん登壇！『TOHOKU DE＆I FORUM 2025 ～響き合う個性が、しなやかな社会を創る～』が仙台で11/7（金）・8（土）開催！

株式会社ユーメディア

個人、企業、自治体が共に学び成長する、そして毎日を心地良く過ごすアイデアに出会う2日間！

性別に関わらず多様な生き方を自ら選択し、その能力を十分に発揮することができるよう

女性特有の健康課題に着目し、その解決と理解促進のため「わたしをもっと愛そうフェス～Femtech SENDAI」を2023年から開催してきました。

3年目となる2025年は、テーマと対象をさらに広げて「Well-being」「健康経営」を推進するサービスや商品の展示、さらに「キャリアを描く」際に重要となる「ダイバーシティ」について個人と企業側が共に考え、力強く成長するための「TOHOKU DE＆I FORUM 2025」を開催します。

様々なブース出展やセミナー、ワークショップ、体験コーナーをご用意。さらに今年のスペシャルトークショーは、タレントのpecoさんが登場します！

イベント開催概要

開催日時

2025年11月7日（金）13:30～19:00

2025年11月8日（土）10:00～17:00

会場

AER内 （仙台市中小企業活性化センター）５階：多目的ホール／６階：セミナールーム

仙台駅徒歩2分／「AERビル」5階、6階

〒980-6105 仙台市青葉区中央1-3-1

入場料

無料（先着順の来場者プレゼントも！）

主催

株式会社ユーメディア／せんだいタウン情報machico

共催

仙台市、khb 東日本放送、株式会社プレスアート、株式会社仙台シティエフエム、東北大学DEI推進センター、仙台市中小企業活性化センター

後援

宮城県、宮城労働局、（公財）せんだい男女共同参画財団、仙台商工会議所、宮城県女医会、河北新報社、ｔｂｃ東北放送、ミヤギテレビ、仙台放送、仙台働く女性のネットワーク「Radi-Lady」

サポートパートナー

せんだい総合健診クリニック

協力

Femtech Japan

フェムテック・フェムケア商品を直接見て、触って、試せる展示販売のほか、おいしい・うれしい・きれいになれるブースが多数出展予定。（画像は昨年開催の様子）

オープニングセレモニー

【開催日時】2025年11月7日（金）13:40～

イベントの詳細・お申込みはこちら :https://machico.mu/special/detail/2963

【取材お申込み方法】 ※11月5日（水）正午〆切※

オープニングセレモニーや地元企業が参加するパネルディスカッション、ブース出展など、会場の様子を取材いただければ幸いです。パネルディスカッション終了後、各ブースや体験コーナーなど会場全体の様子を自由にご取材ください。

■メディア受付：11/7(金) 14:45～／受付場所：AER5階 多目的ホール前

■下記の専用フォームにアクセスしお申込みください。

https://machico.mu/form/1524

FAXをご希望の方は、下記の返信用フォーマットをダウンロードの上、ご返送をお願いします。

＜返信先＞ FAX：022-714-8314

https://prtimes.jp/a/?f=d127154-11-8c16c10b09ff365989889c0c537b59a5.pdf