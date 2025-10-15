UNILLOY（ユニロイ）から新商品の発売開始

株式会社 三条特殊鋳工所新商品UNILLOYキャセロール16cmくちなし

［新商品UNILLOYキャセロール16cm］

株式会社三条特殊鋳工所（UNILLOY）は、2025年10月2日より新商品「ユニロイホーロー鍋 キャセロール16cm」の販売を開始いたします。鋳物の常識を覆す軽さと美しさを兼ね備えた本製品は、日々の料理をより快適に、そして豊かに彩ります。既存の22cm深型、20cm深型、24cm浅型、22cm浅型の4サイズに続く待望の新サイズ16cm深型です。ちょっとした料理に、1～2人前のお鍋、安心安全な離乳食の調理に、幅広く活躍する鋳物ホーロー鍋です。

既存商品とのサイズ比較

［製品特長］

・久性：独自の鋳鉄技術により変形しにくく、長く使える丈夫さ。

・ 美しい一体成形：洗いやすく（食洗器OK）、手入れも簡単。シンプルで食卓にそのまま出しても映えるデザイン。

・ 優れた熱伝導性：直火・IH対応で、素材の旨みを最大限に引き出す調理が可能。

・ 安全性への配慮：使用しているホーローには重金属を含まず、フチまでしっかりホーロー処理済みでなので錆びません。

・ 見た目は小さくかわいいサイズですが、容量はたっぷり1.6リットル。ご飯なら3合までおいしく炊けます。

[カラーバリエーション]

先行販売カラーはくろがね・くちなし・藍の3色（※全6色展開予定）

販売開始カラーバリエーション

[スペック]

・内径160mm／高さ75mm(蓋含む142mm)／幅173mm(把手含む252mm)／底面径120mm

・厚さ：底面2.5mm、他2mm

・容量：1.6リットル

・重量：1.7kg

・材質：ダクタイル鋳鉄（オール琺瑯仕上げ）

・熱源：オール熱源対応（ガス／IH／オーブン／シーズヒーター／ラジェントヒーター等）

※電子レンジは使用不可

[デザイン]

世界的プロダクトデザイナー・山田耕民氏によるデザイン。

「レッドドットデザイン賞」最高賞受賞歴を持つ氏が手がけた、機能美と造形美が融合した逸品です。

[価格および販売情報]

・ 通常価格：税込24,200円

・ 発売開始キャンペーン特価：税込19,800円（期間限定）

・ 発売開始日：2025年10月2日

・ 送料：全国8,800円以上のご注文で送料無料

・ 販売ページ：ユニロイ公式オンラインストア(https://unilloy-onlinestore.com/view/item/000000000074?category_page_id=holo)

UNILLOYは、日々の生活に寄りそうことを大切にしています。特別な日の特別な料理にではなく、毎日の家庭料理とともにありたい。そのために、軽く扱いやすいだけではなく、洗いやすさや飽きのこないシンプルな見た目にもこだわっています。ユニロイはこれからの新しいホーロー鍋のスタンダードをご提案します。ぜひこの機会に、ユニロイの革新を体感してください。

ズンドュブチゲハッセルバックポテトブロッコリーとシラスのお粥株式会社三条特殊鋳工所

創業64年、新潟県三条市にある老舗鋳物屋。創業当初より、機械部品などの様々な鋳鉄鋳物製品を製造し、日本のモノづくりを支えてきました。



「自分たちの手で、誰からも愛される、世界一のモノを創ろう」との思いから自社商品の開発に着手し、2014年には自社ブランド［UNILLOY］を立ち上げ、世界一軽くデザイン性に優れた鋳物ホーロー鍋・フライパンの販売をスタートさせました。



わたしたちは鋳物を通じて笑顔を創造したい。そのために、これからも挑戦を続けながら、世界中に感動の料理体験をお届けしていきます。