太陽インキ製造 技術開発センター「InnoValley（イノヴァリー）」ショールーム空間 「インスピレーションスペース」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626、以下「太陽ホールディングス」）の子会社である太陽インキ製造株式会社（本社：埼玉県比企郡嵐山町、代表取締役社長：峰岸 昌司、以下「太陽インキ製造」）の技術開発センター「InnoValley（イノヴァリー）」ショールーム空間 「インスピレーションスペース」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

太陽ホールディングスグループがグッドデザイン賞を受賞するのは今回で2回目です。

■受賞概要

太陽ホールディングス（エレクトロニクス事業）製品への理解を促す体験型ショールーム。新しいビジネスが生まれるきっかけとなる「インスピレーションスペース」では、技術‧歴史‧未来を、デジタルとアナログの表現を組み合わせて体験的に伝えることで、顧客、開発者等の来訪者が“製品と技術のつながり”を体感できる空間を目指しました。

ショールーム空間「インスピレーションスペース」

＜Historyコーナー＞＜Technologyコーナー＞＜Futureコーナー＞

インスピレーションスペース紹介動画ページ：

https://www.artfreak.co.jp/wscd/wp-content/uploads/2024/06/Inspirationspace_movie_low_0722.mp4

■審査委員会による評価コメント

目に見えにくい電子材料を体験的に理解できる場を設け、技術の社会的意義を伝えるとともに、ブランド価値の向上にもつなげた点が評価された。展示空間はデジタルとアナログを融合させ、タッチウォールによる製造工程の体験や未来都市を描いたパネル、実物を手元で確認できる仕掛けを配置。来訪者は情報を受動的に受け取るのではなく、自ら気づき、触れ、考える能動的な体験を通じて技術の魅力に触れられる。対話を誘発する空間構成やグラフィックの調和により、技術と人を結ぶ印象的なショールームとなっている。

グッドデザイン賞公式サイト紹介ぺージ：https://www.g-mark.org/gallery/winners/29553?years=2025

■グッドデザイン賞

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

「グッドデザイン賞」HP：http://www.g-mark.org/

〈太陽ホールディングスと太陽インキ製造について〉

太陽ホールディングスは、ソルダーレジスト（様々な電子機器に用いられるプリント基板の表面を保護する絶縁材）の世界シェアNo.1※を誇るリーディングカンパニーです。数多くのエレクトロニクス製品にとって重要な電子部品用化学品部材の開発・製造販売を行うエレクトロニクス事業をはじめ、医療用医薬品の製造販売及び製造受託事業を行う医療・医薬品事業のほか、当社グループや顧客をデジタル領域でサポートするICT事業、受託合成開発を行うファインケミカル事業、再生可能エネルギーの普及促進を行うエネルギー事業や植物工場の運営を行う食糧事業など、化学の力を活かし、様々な事業活動を推進しています。

太陽インキ製造は、エレクトロニクス事業においてソルダーレジスト等のプリント基板用部材を始めとする電子機器用化学品の開発・製造販売及び仕入販売を担っています。同社ではソルダーレジストで培ってきた技術をもとに、既存事業の継続した成長と新規事業領域の創造に注力しており、エレクトロニクス分野の技術革新に貢献していきます。

※ 「2024年エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」株式会社富士キメラ総研調べ

太陽インキ製造株式会社 会社概要

【本社所在地】〒355-0215 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤900番地

【代表】峰岸 昌司 【設立】1999年8月5日

【資本金】4億5千万円

URL：https://www.taiyo-hd.co.jp/jp/group/ink/

太陽ホールディングス株式会社 会社概要

【本店所在地】〒355-0222 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地

【本社】〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階

【代表】齋藤 斉 【設立】1953年9月29日 【資本金】102億617万円

【従業員数】連結 2,485名/単体 171名（2025年3月末時点）

URL：https://www.taiyo-hd.co.jp