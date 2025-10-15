「どさんこアスリート RISE プロジェクト」の開始について

北海道電力株式会社

北海道電力株式会社（本社：北海道札幌市）はこのたび、北海道出身の若手アスリートを支援する「どさんこアスリート RISE プロジェクト」を開始いたしました。

経営理念を刷新

当社は、2025年3月に経営理念を刷新しました。新しい経営理念では「世界に誇れる魅力ある北海道を地域の皆さまとともにつくり上げていく」ことを掲げ、北海道の発展に貢献することが我々の存在意義であることを改めて明確にしました。

2025年3月26日に「ほくでんグループ経営ビジョン2035」とともに新たな経営理念を発表地域の発展には地元愛が必要

地域の発展には、原動力となるそこに暮らす若者や次世代の子供たちの夢や地元愛を育むことが必要だと考えています。

そのために当社は、「地元の誇り」であり「同世代の星」、「憧れの目標」である北海道で生まれ育った若き“どさんこアスリート”の挑戦を支援することとしました。

その第１弾として、次の３名の選手を支援してまいります。

- 日野 煌（ひの だいや）選手 ＜テニス、現在17歳＞- 開 心那（ひらき ここな）選手 ＜スケートボード・パーク、現在17歳＞- 石水 ほたる（いしみず ほたる）選手 ＜アルペンスキー、現在16歳＞

故郷を同じくするアスリートたちの挑戦と活躍が、北海道にさらなる元気と誇り、希望を与えてくれることを私たちは身をもって経験してきました。

その機会、可能性を広げていくことに、このプロジェクトの本質的な意義があります。今後、当社オウンドメディアでの選手紹介や、アスリートが参加するイベント等を企画するとともに、パラスポーツやeスポーツも含めて支援対象者を広げ、本プロジェクトの価値を高めていきます。

ともに輝く明日のために

当社はこれまで、少年スポーツ大会の協賛やプロスポーツチームの支援を行ってきました。これからも、北海道のスポーツ振興はもちろん、地域社会の活性化をいっそう後押しし、経営理念に掲げる「ともに輝く明日のために」の実現に向けて取り組んでまいります。

【選手プロフィール】

日野 煌（ひの だいや）選手

出身：札幌市

生年月日：2008年3月6日（現在17歳）

競技：テニス

主な成績：

-2019年6月

全国小学生テニス選手権北海道大会優勝

-2019年7月

北海道ジュニアテニス選手権本選U12優勝

-2021年6月

JSM Race 2021スウェーデン全国大会出場U14 シングルスベスト8

-2022年5月

JSM Race2022スウェーデン全国大会出場U14 シングルス優勝

-2022目11月

Open Championship of Belgrade U16 シングルス 優勝

2020年度 13歳以下日本ランキング2位

2021年度 14歳以下スウェーデンランキング3位

開 心那（ひらき ここな）選手

出身：札幌市

生年月日：2008年8月26日（現在17歳）

競技：スケートボード・パーク

主な成績：

-2019年

Vans Park Series世界選手権 - 2位

Vans Park Series パリ - 優勝

X Games Minneapolis 2019 - 2位（大会史上最年少メダリスト）

全日本選手権 - 優勝

-2021年

東京五輪 - 銀メダル（日本歴代最年少メダリスト）

-2022年

Vans Show Down - 3位

Dew Tour - 2位

X Games 2022 - 3位

X Games CHIBA 2022 - 2位

-2023年

World Skate Rome 世界選手権 - 優勝

World Skate 世界ランキング - 1位

World Skate 世界選手権 - 2位

X Games Japan 2023 - 優勝

-2024年

パリ五輪 - 銀メダル（2大会連続）

World Skate Olympic Qualifier Series Dubai - 2位

World Skate Olympic Qualifier Series Budapest - 3位

World Skate 世界ランキング - 1位

-2025年

X Games Salt Lake City 2025 - 2位

石水 ほたる（いしみず ほたる）選手

出身：札幌市

生年月日：2009年6月28日（現在16歳）

競技：アルペンスキー

主な成績：

-2023年3月

アジアチルドレンアルペンスキー選手権大会U-14女子大回転 優勝、回転 優勝

-2024年2月

2024全日本ジュニアスキー選手権大会 スーパー大回転2位

-2024年2月

2024全国選抜ユーススキー選手権大会 スーパー大回転優勝

-2024年2月

第61回全国中学校スキー大会 回転優勝

-2024年3月

JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 回転2位

-2025年2月

イタリア アルプチンブラFISチルドレンカップ 女子U-16 回転14位

-2025年3月

JOCジュニアオリンピックカップ 2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系回転 優勝/大回転 準優勝 K2女子総合優勝