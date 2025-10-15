全国から30の自治体と選りすぐりの物産品が新橋に集結！全国交流物産展 in 新橋」を開催します
港区
- 区と「商店街友好都市との交流に関する基本協定」を締結している自治体をはじめ、全国から
30自治体が出展し、アワビやホタテ等の海産物の他、和牛・地酒やワインなどの特産品、ご当
地でしか買えない珍しいお土産など、選りすぐりの物産品を販売します。
- 会場内の屋外ビジョンモニターにて、自治体のPR映像等を放映し、各地域の魅力を発信します。
特産品の一例
令和６年度出展の様子
場所
開催概要日時
令和７年10月29日（水曜）～ 31日（金曜）
全日 午前11時から午後８時まで ※荒天中止
場所
新橋SL広場（JR新橋駅 日比谷口） ※入場無料
出展団体
北海道佐呂間町、山形県舟形町、山形県庄内町、福島県いわき市、岐阜県郡上市 等３日間で合計30自治体、区内６商店会、(一社)港区観光協会、港区連携団体（浜松町・芝・大門マーチング委員会 他）
▼詳細は、港区ホームページをご覧ください。
https://www.city.minato.tokyo.jp/citypromotion/zenkoku-koryu-bussanten.html