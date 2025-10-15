株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、埼玉県熊谷市 (以下、「熊谷市」)の指名競争入札案件「RPAソフトウェア運用支援業務委託」を落札しましたので、お知らせします。

1. 受注の背景

熊谷市では、デジタルの活用により快適で満足度の高いまちの実現に向けて、令和6年3月に「熊谷市DX推進計画」を策定し、行政の効率化のためのDXとして、これまでのペーパーレス化の推進とあわせて、AI・RPAなどのデジタル技術を活用しつつ、業務の効率化を更に推進する方針を掲げています。

当社が落札した「RPAソフトウェア運用支援業務委託」は、RPAソフトウェアライセンスの納品、RPAシナリオ作成支援・RPA導入拡大支援、RPA操作研修が主な内容です。RPAシナリオ作成支援に関する案件受注は、熊谷市からは二回目となり、前回実績と比較して支援規模がおよそ二倍に拡大しています。

引き続き、熊谷市の更なる業務効率化に貢献するビジネスパートナーとして、価値あるサービスを提供していきます。

2. RPA導入支援サービスの実績と特徴

当社は、NTTデータ社のRPAツール「WinActor」において「NTT DATA RPA Partner AWARD」を3年連続受賞中のSIパートナーであることに加え、Microsoft社のRPAツール「Power Automate」においても大手ゼネコン企業や大手ECサイト運営企業、産業機械部品製造販売企業からの受注など、RPA分野のエキスパート企業です。

また、RPA導入支援に加え、RPAハイブリッド導入やAIを活用した業務効率化の支援など、RPA導入のエキスパートとして、多彩なサービスを提供しています。

RPAハイブリッド導入を支援

WinActorとPower Automate、それぞれのRPAの強み・特徴を把握しているエンジニアが、業務自動化に適したRPAを見極めることで、より効果的な業務フロー・シナリオ作成などの設計を支援します。

AIを活用した業務効率化を支援

RPAにAIを追加することで、自動化する機会が大きく広がり生産性や効率性が向上し、より広範囲の業務効率化が可能になります。RPAにAIを組み合わせた業務自動化を支援します。

RPA導入支援詳細： https://www.needswell.com/service/rpa

WinActor導入支援サービス詳細： https://www.needswell.com/solution/winactor/

Power Automate導入支援サービス詳細： https://www.needswell.com/service/rpa/power-automate

※Power Automate以外のPower Platformを構成する各種サービス（Power BI、Power Appsなど）の導入支援についてもご相談ください。

※WinActor(R)はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

※Power Platform、 Power Automate、 Power BI、 Power Appsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

