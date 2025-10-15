『ぷよぷよ!!クエスト』本日より、“ぷよクエ12.5周年記念キャンペーン”開催！「サタン＆エコロ」「ダークセオ」が新登場する“12.5周年記念ダブルパワーガチャ”も開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』にて、2025年10月15日（水）より“ぷよクエ12.5周年記念キャンペーン”を開催します。

また、パーティーイベント“祝！12.5周年記念パーティー”や、新たな能力のダブルパワースキルをもった「サタン＆エコロ」「ダークセオ」が新登場する“12.5周年記念ダブルパワーガチャ”を同日より開催します。

【ぷよクエ12.5周年記念キャンペーン】

◆“12.5周年記念ログインボーナス”

開催期間：2025年10月15日（水）15:00～11月5日（水）3:59

内容：期間中にログインするだけで、最大50個の「魔導石」が手に入ります。

◆限定背景がもらえる！ スペシャルプレゼント開催

開催期間：2025年10月15日（水）15:00～11月5日（水）3:59

内容：期間中1回限定で、特別な背景が入手可能なスペシャルプレゼントを開催します。

◆“12.5周年記念魔導石ザクザクミッション”

開催期間：2025年10月15日（水）15:00～11月4日（火）23:59

内容：期間中、ミッションを達成すると最大50個の「魔導石」が獲得できます。

◆“12.5周年記念特別版まぜまぜ”開催

開催期間：2025年10月15日（水）11:00頃のデータ更新後～11月5日（水）10:59

内容：カードを選んでまぜまぜすると、条件に合ったカードを1枚手に入れることが可能な“まぜまぜ召喚”に、“★7特別まぜまぜ召喚”や“もっとすごいまぜまぜ召喚”などが登場します。使用カード条件を確認して、ぜひチャレンジしてください！

◆パーティーイベント“祝！12.5周年記念パーティー”開催

開催期間：2025年10月15日（水）15:00～11月4日（火）23:59

内容：“祝！12.5周年記念パーティー”は、イベントアイテムの「パーティーケーキ」を集めるイベントです。まずは「パーティーケーキ」を集めて、イベント限定カード「[★6] にぎやかカメラマンのハチ」を手に入れましょう。

「パーティーケーキ」を集めることで、「にぎやかカメラマンのハチ」の★7へんしんボードを進めることができる「WS(ワイルドストーン)」を5個まで入手できます。「WS(ワイルドストーン)」を5つ集めて、★7へんしんを目指しましょう。

[★7] にぎやかカメラマンのハチ

＜「にぎやかカメラマンのハチ」とは・・・＞

とある組織の優秀な技術者。

潜入のためにカメラマン姿になったはずだけど、意外とノリノリ？

さまざまな撮影技法を駆使して録った番組はみんなからの高評価まちがいなし、かも。

スキル：パーフェクトカメラワーク Lv.2

効果：フィールド上の色ぷよをランダムで8個チャンスぷよに変え、2ターンの間、味方全体の相手に与えるダメージを5.2倍にする

発動条件：むらさきぷよを40個消す

フルパワースキル：パーフェクトカメラワーク Lv.2

効果：フィールド上の色ぷよをランダムで8個チャンスぷよに変え、2ターンの間、味方全体の相手に与えるダメージを6.2倍にする

発動条件：むらさきぷよを55個消す

リーダースキル：ノリノリ時空カメラマン Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみ8個以上の同時消しで、味方全体のスキル発動ぷよ数を5個減らす

さらになぞり消し数を2個増やす

◆“プワープ大収穫祭”開催！

開催期間：2025年10月15日（水）11:00頃のデータ更新後～11月5日（水）10:59

内容：「ぷよ野菜」の収穫時間が22時間から12時間に短縮され、「ぷよ野菜」が2倍収穫できる「プワープ大収穫祭」を開催します。

◆「サタン＆エコロ」「ダークセオ」新登場！ “12.5周年記念ダブルパワーガチャ”開催

開催期間：2025年10月15日（水）15:00～11月4日（火）23:59

内容：新たな能力ダブルパワースキルを持った「サタン＆エコロ」や、デュアルシフトを持った「ダークセオ」が新登場する“12.5周年記念ダブルパワーガチャ”を開催します。

ガチャを引くごとに貯まるガチャパワーに応じて、「★6 サタン＆エコロ」や「★6 ダークセオ」などを追加で獲得できる、ガチャパワー機能対応です。「12.5周年記念ダブルパワーガチャクーポン」を使ってガチャを引くこともできます。

＜登場キャラクター紹介＞

[★7] サタン＆エコロ

「とくもりチェンジ」後

＜「サタン＆エコロ」とは・・・＞

いろんな事情が重なって、協力することになってしまった前代未聞のコンビ！？

お互いの実力だけは信用しているからか、文句を言いながらも不思議と連携がとれているようだ。

「とくもりチェンジ」後

スキル：ツインスターツイスト Lv.2

効果：3ターンの間、味方全体の攻撃値を7.5倍にし、副属性で発生する攻撃値を等倍にする

さらにフィールドをリセットし、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える

3ターンの間に1回のみ、通常攻撃で全消しを達成した場合、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖が発生する各色ぷよに変える

発動条件：みどりぷよを40個 または むらさきぷよを40個消す

ダブルパワースキル：ツインスターツイスト Lv.2

効果：3ターンの間、味方全体の攻撃値を8.8倍にし、副属性で発生する攻撃値を等倍にする

さらにフィールドをリセットし、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える

3ターンの間に1回のみ、通常攻撃で全消しを達成した場合、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖が発生する各色ぷよに変える

発動条件：みどりぷよ と むらさきぷよをそれぞれ40個消す

リーダースキル：非協力的強力コンビ Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を5.5倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみむらさきぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を4個減らす

クエスト中の累計ぷよ消し数が240個以上の場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：2ターンの間、味方ターン終了時、ネクストぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）発動条件：クエスト出発時1回のみ発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方全体のとくもりクリティカルの発動率、ダメージアップ倍率をそれぞれこのカードのとくもりクリティカルLv.×5％、×5％アップする

(このとくもりスキルは重複可能)

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

[★7] ダークセオ

＜「ダークセオ」とは・・・＞

エコロにとりつかれてしまったセオ！？

とある目的のため、手を組んでいるみたい。

うまくいくかは未知数だけど、協力し合えたらとてつもないチカラを発揮できる...のかも？

スキル：セオリーインザダーク Lv.2

効果：2ターンの間、ネクストぷよをみどりぷよに変え、通常攻撃時のみ緑属性カードと黄属性カードのみどりぷよ、きいろぷよを消したときに発生する数値を5.5倍にする

発動条件：みどりぷよを40個消す

デュアルシフト発動中スキル：セオリーインザダーク Lv.2

効果：2ターンの間、ネクストぷよをみどりぷよに変え、通常攻撃時のみ緑属性カードと黄属性カードのみどりぷよ、きいろぷよを消したときに発生する数値を6.5倍にする

さらに味方全体の最大体力の50％を回復する

発動条件：みどりぷよを14個消す

デュアルシフト発動条件：累計ぷよ消し数70個

リーダースキル：いたずらなＣＥＯ Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみみどりぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を5個減らす

クエスト中の累計ぷよ消し数が120個以上の場合、味方全体の受けるダメージを30％軽減する

※本ガチャからは「★7キャラクター」は出現しません。

◆“メインストーリー第10部 ぷよクエショータイム!!の世界”公開

開始日：2025年10月15日（水）15:00～11月4日（火）14:59

内容：10月15日（水）15時より、“メインストーリー第10部 ぷよクエショータイム!!の世界”を公開します。

また、第10部追加にあわせて「魔導石」や「［WS］セオリーナ」が獲得できる“メインストーリークリアミッション”やメインストーリーをクリアすると、獲得できるユーザー経験値とコインが2倍になる“メインストーリー進行応援ボーナス”を開催します。

＜追加されるメインストーリー＞

“ぷよクエショータイム!!の世界”

メインストーリー第9部“ぷよクエクロニクル!?の世界”第3章“結末へと続くページ”＞“エピローグ”をクリアで開放

章／エリア名

第1章／サタン様の時空テレビショー

第2章／とつぜん？ドキドキ鑑定さん

第3章／鬼のせんぱい探偵、逃亡中

第4章／全員集合！時空白黒歌合戦

◆「ノリノリのドラコ」「本気のオトモ」などが手に入る！ “シーズンポイント報酬交換所”常設開催

開催期間：2025年10月15日（水）15:00～2026年1月1日（木）3:59

内容：集めたシーズンポイントを使って、過去に配布されたキャラクターや過去のイベント報酬キャラクター、専用へんしん素材などと交換ができる“シーズンポイント報酬交換所”を常設開催します。

シーズンポイントを集めて、キャラクターや専用へんしん素材などの報酬と交換しましょう。

＜交換可能なキャラクター紹介＞

交換可能なキャラクターの一部を紹介します。

[★4] ノリノリのドラコ ／ [★4] 本気のオトモ

[★5] アルル ver.バトル ／ [★5] ケロティ＆アミティ

[★5] ラブハンターラフィソル ／ [★3] ゆかたのシグ

詳細は『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト（ https://puyopuyoquest.sega-net.com/ ）のお知らせをご確認ください。

◆「サタン＆エコロ」「ダークセオ」登場記念SNSキャンペーン

応募期間：

サタン＆エコロ 2025年10月13日（月）～10月19日（日）23:59まで

ダークセオ 2025年10月20日（月）～10月24日（金）23:59まで

内容：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選で、「[★6] サタン＆エコロ」「[★6] ダークセオ」をプレゼントするキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

X：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆対象のポストをリポストする。

Instagram：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/puyoquest/ ）をフォロー＆対象のポストにいいねをする。

＜プレゼント内容＞

X：「[★6] サタン＆エコロ」「[★6] ダークセオ」×各3名様

Instagram：「[★6] サタン＆エコロ」「[★6] ダークセオ」×各3名様

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代「ぷよぷよ」がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層の皆様に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2025年10月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 13.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://twitter.com/puyoquest(https://twitter.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://twitter.com/puyopuyo20th/(https://twitter.com/puyopuyo20th/)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

