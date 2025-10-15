東芝ライフスタイルが「2025年度グッドデザイン賞」を7件受賞

東芝ライフスタイル株式会社

東芝ライフスタイル株式会社は、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2025年度グッドデザイン賞」において、7件の「グッドデザイン賞」を受賞しましたのでお知らせします。

当社は、ブランドステートメント「タイセツを、カタチに。」をすべてのデザインの起点とし、変化する社会や生活様式の中でも、一人ひとりの暮らしの真ん中にある大切なコトやモノを丁寧に見つめ、使い勝手や感性に寄り添ったデザインを追求しています。

この姿勢を具体的に表したのが、デザインフィロソフィー “Design for Center of Life” です。細部にまでこだわりながら、お客さまの体験価値の向上を目指し、これからも誠実にデザインと向き合ってまいります。

【受賞製品について】

1) 冷凍冷蔵庫 「GR-Y-XFSシリーズ」

■デザインの特長

1. 業界トップクラス[※1]の容積効率と大容量冷凍室。広がりを感じさせる水平基調デザインで、その高い機能性を表現

2. 手にフィットする野菜室ハンドルや、片扉を開けるだけで食材が取り出せる左右分割チルドルームケースなどにより、デザイン性とユーザビリティを両立

3. ダイヤモンドフロストガラスを限定色[※2]「オブシディアンブラック」に初採用し、洗練されたシンプルさと深みのある質感を両立

■受賞製品の詳細

GR-Y640XFS: https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/refrigerators/gr-y640xfs/

GR-Y600XFS: https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/refrigerators/gr-y600xfs/

GR-Y540XFS: https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/refrigerators/gr-y540xfs/

※1 国内家庭用冷凍冷蔵庫(定格内容積501L-550L、551L-600L、601L以上クラス)において。製品寸法に対する定格内容積の割合(容積効率)で比較。GR-Y640XFS:67.9%、GR-Y600XFS:67.0%、GR-Y540XFS:65.7%。2025年10月15日現在。当社調べ。

※2 GR-Y640XFS限定

2) 過熱水蒸気オーブンレンジ 「ER-D4000B」

■デザインの特長

1. 小型冷却ファンの搭載により液晶部の高温化を防ぎ、シームレスな一枚ガラスのフラットフェイスを実現

2. 凹凸のないフラットな操作キーが、一枚ガラスによるフラットフェイスを際立たせ、清掃性も向上

3. フラットフェイスと調和する、無駄を削ぎ落としたミニマルなハンドルデザイン

■受賞製品の詳細

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/microwaves/er-d4000b/

3) リベイクレンジ 「ER-RB10B」

■デザインの特長

1. オーブントースターのようなシンプルさと直感的な操作性を予感させるシンメトリーデザイン

2. 主要操作キーを厳選し、文字情報を最小限に抑えることで、簡潔で使いやすいUIを実現

3. インテリアに調和するソフトニュアンスカラーや質感、ロゴディティール

■受賞製品の詳細

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/microwaves/er-rb10b/

4) オーブンレンジ 「ER-D100B」

■デザインの特長

1. 「縦パネル＆ワイド庫内」の“ラクポジStyle”で、見やすさ・使いやすさ・出し入れのしやすさを実現

2. 手触りのある質感と色にこだわり、キッチン空間との調和を追求

3. 直感的な操作を可能にするパネル表示や、汚れの付着を抑える庫内よごれプロテクトなど、ユーザビリティとお手入れ性を両立

■受賞製品の詳細

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/microwaves/er-d100b/

5) 全自動洗濯機 「AW-12DPB5/AW-10DPB5/AW-10DHB5」

■デザインの特長

1. 洗濯物の出し入れをしやすくするため、洗濯投入口を極限まで低く手前にレイアウト

2. 見やすさに配慮した角度設計と大きな文字表示で、蓋を開けた状態でも操作がしやすい後方操作パネル

3. 汚れがたまりにくい緩やかな曲線の手掛け形状で、清掃性に配慮

■受賞製品の詳細

AW-12DPB5: https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-12dpb5/

AW-10DPB5: https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-10dpb5/

AW-10DHB5: https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-10dhb5/

6) コードレススティック掃除機 「VC-SL140DS」

■デザインの特長

1. 付属品から電源コードまで色を統一し、収納時のリビング空間との調和に細部まで配慮

2. ダストステーションによる自動ゴミ収集で本体のスリム化を実現。収納時は掃除機らしさを感じさせないシルエットで“脱生活感”を演出。

3. さまざまなゴミに対応する2WAYノズルや、吸い拭き2WAYワイパーをコンパクトに収納し、機能性と洗練された印象を両立

■受賞製品の詳細

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/vacuum_cleaners/vc-sl140ds/

7) 衣類スチーマー 「TAS-X80」

■デザインの特長

1. シンメトリー形状と大型の水位窓により、利き手を問わず使いやすいユニバーサルデザインを実現

2. 従来機種から重量を40g削減し、ハンドル角度を見直すことで、手首への負担を軽減

3. スチーマーの状態が直感的にわかるインジケーター表示で、操作性を向上

■受賞製品の詳細

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/irons/tas-x80/



※グッドデザイン賞とは：グッドデザイン賞は、1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を発端とする、日本唯一の総合的なデザイン評価・推奨の運動です。

今日では国内外の多くの企業や団体などが参加する世界的なデザイン賞で、グッドデザイン賞受賞のシンボルである「Gマーク」は、すぐれたデザインを示すシンボルとして広く親しまれています。http://www.g-mark.org/

