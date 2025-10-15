AI搭載カメラ「AIMERA(R)」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社Rist

株式会社 Rist（本社：京都市下京区、代表取締役社長：長野 慶、以下 Rist）は、当社製品であるオールインワンAIカメラ「AIMERA(R)（アイメラ）」が、2025年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞したことをお知らせいたします。

本受賞は、「カメラ、レンズ、照明、AI専用PC」を一体化した革新的なデザインと、AI導入における企業の具体的な課題を解決する機能性が高く評価されたものです。

今回の受賞を機に、より多くの企業様のDX推進と業務効率化を、強力に支援してまいります。

- 製品について

AIMERA(R)はAI学習に適した画像データの撮影、学習モデルの作成、検査まで可能なオールインワン型カメラです。従来は各機能を別々に設置し煩雑な構成となっていましたが、カメラ・レンズ・照明・AI専用PCが一体化したことで、生産現場にあっても違和感がなくコンパクトでスマートなデザインとしました。

https://www.rist.co.jp/service/aimera/

- AIMERA(R)を通じて目指す未来

AIMERA(R)は、工業製品の外観検査における品質管理の精度とスピードを飛躍的に向上させるだけでなく、物流現場での誤配送防止や業務効率改善、さらには人流・行動解析を通じた顧客満足度向上など、幅広く貢献します。

AIの活用は、品質保証や安全性を劇的に向上させる可能性を秘めています。RistはAIMERA(R)を通じて、これまで「人間でなければできない」と信じられてきた過酷な検査業務から人々を解放し、より価値ある仕事に集中できる社会の実現を目指してまいります。

- 開発者コメント

プロデューサー・ディレクター：

株式会社Rist ソリューション事業部（応募時：イノベーションラボ）マネージャー 高松輝賢

機器性能とデザインの両立を達成するにはどうしたらいいのか？通常このような画像機器は、カメラのフレーム（外装）で内部部品を構成します。しかしカメラの外装に強度を保つ必要があり、そうするとデザインの自由度が制限されました。そこで、内部に骨組みを作り、カメラ自体を骨で配置したことで思い切ったデザインを実現することに成功しました。これにより最高の性能とデザインの両立が得られ、この結果を評価いただいたと思っています。

株式会社Rist 高松輝賢

デザイナー：

株式会社Rist ソリューション事業部（応募時：イノベーションラボ） ハードウェア開発チーム ラブーア サルヴァトーレ

すべてはシンプルなアイデアから始まりました。部品の配置を最適化し、スペースを最小限に抑えながら機能的な目的を果たすというアイデアです。調和のとれたラインですべてをまとめ、カスタムパーツを開発し、最新のコンポーネントと材料技術を使用することでこのデザインが実現しました。また迅速なプロトタイプ作成によってコストを抑えることにも成功しました。

株式会社Rist ラブーア サルヴァトーレ- グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

カメラ、カラーリング照明、エッジAI用小型低消費電力シングルボードコンピュータを一体化した本製品は、AI学習に適した画像データの撮影、学習モデルの作成、内蔵GPUに搭載した学習モデルによる処理結果の出力などを行うことができる。銅板は青色光によって傷などの凹凸が見えやすくなるなど、対象や目的により適した照明光の色は異なり、8セクションリング照明はセクションごとに色を制御することができる。さまざまな用途へのAI導入を促進する、優れたデザインである点を評価した。

オールインワンAIカメラ「AIMERA(R)」

※グッドデザイン賞ウェブサイトでの紹介ページ

https://www.g-mark.org/gallery/winners/30313

※11月1日（土）～5日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、製品が展示されます。

- グッドデザイン賞について

グッドデザイン賞(https://www.g-mark.org/)とは1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

- Rist会社概要

Rist は、「画像 AI 事業」「データ分析事業」を軸に、AI 技術を用いたシステムの開発、データ分析、プロダクトにより、顧客や社会の課題解決に貢献しています。AI の活用や撮像に関するコンサルティング、企業の研究開発・技術支援にも対応しており、課題や要望に応じて幅広いソリューションを提供しています。

会社名：株式会社 Rist

本社：京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町 830 京都エクセルヒューマンビル7階

設立日：2016年8月1日

代表取締役社長：長野 慶

URL：https://www.rist.co.jp

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。