株式会社アスタリスク、Bluetooth接続の“耳を塞がない”ヘッドセット「AsReader PTT」を発表

株式会社アスタリスク

現場の「聞こえる」を変える--耳を塞がないヘッドセット「AsReader PTT」登場。

自動認識技術で業務の効率化と革新を目指す「AsReader」ブランドを展開する株式会社アスタリスク（本社：大阪市、代表取締役社長：鈴木規之、以下「アスタリスク」）は、耳を塞がずに使用できるヘッドセット「AsReader PTT（ピー・ティー・ティー）」を新たに発表します。

「AsReader PTT」は、作業中でも周囲の音を自然に聞き取ることができる、“耳を塞がない”設計が特長です。販売現場でのお客様の声、製造現場での機械の異常音、医療機関での患者の小さな異変など、作業者の聴覚を損なうことなく、確実なコミュニケーションを支援します。

“Air伝導”による新しい音伝達方式を採用。

一般的な「骨伝導」ヘッドセットは、骨を振動させて音を伝えるため、音楽などの再生には適していますが、通話のように声域が広い音声では“くすぐったい感覚”や“こもった音質”が生じることがありました。

「AsReader PTT」はこの振動を完全に排し、空気振動による自然な音の伝達を実現。耳を塞がず、かつ振動による不快感もない、まったく新しい通話体験を提供します。

「AsReader PTT」は2025年11月より提供を開始いたします。





【AsReader PTTの主な特長】

・耳を塞がない：開放的な設計で長時間装着しても耳が痛くなりにくい

・軽量設計（約32g）：終日の装着でも疲れにくく、動作の妨げにならない

・プッシュ to トーク機能：側面のボタンを押すだけで瞬時に通話開始

・防塵・防水（IP54相当）：屋外や粉塵・水気のある環境でも安定動作

・大容量バッテリー：連続待機160時間を実現

・Air伝導方式：振動レスでクリアな音質

>> AsReader PTTの詳細はこちら(https://asreader.jp/lp/ptt/)

アスタリスクは今後も、現場の声に寄り添った製品開発を通じて、働く人々の業務効率化と快適なコミュニケーション環境の実現に貢献してまいります。

【AsReader PTT ASH-001H】

製品モデル：ASH-001PT

Bluetoothバージョン：Bluetooth5.1

動作距離：10m

通話時間：10時間

待機時間：160時間

バッテリー容量：200mAh

充電時間：3時間未満

入力電圧：DC5V-200mA

動作温度：-10℃～50℃

■株式会社アスタリスク 会社概要

会 社 名 ： 株式会社アスタリスク

代 表 者 ： 代表取締役社長 鈴木規之

資 本 金 ： 983,510千円（2025年5月31日現在）

株式公開市場： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：6522）

設 立 ： 2006年9月

本 社 ： 532-0013 大阪市淀川区木川西2丁目2-1

U R L ： https://www.asx.co.jp (企業サイト)

https://asreader.jp (製品サイト)

事業内容 ： AsReader事業（製品AsReaderの企画、開発、販売）

システムインテグレーション事業（業務関係のSI事業）