Pie Systems、2026年免税制度改正にむけた「リファンド方式先取りキャンペーン」を開始。小売企業のインバウンド収益アップを支援

Pie Systems Inc.（本社：カリフォルニア州、CEO：Sunny Long）の日本法人である株式会社Pie Systems Japan（本社：東京都中央区、CEO：水野 博商、以下「Pie Systems」）は、当社が提供するリファンド方式対応型免税販売システム「PIE VAT」において、加盟店向けに「リファンド方式先取りキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、2026年11月に予定されている免税制度の「リファンド方式」導入を見据え、制度改正への早期対応を支援する取り組みとして実施するものです。期間中にお申し込みいただいた加盟店を対象に、訪日客の免税購入額（税抜）の1%を還元。Pie Systemsは、本キャンペーンを通じて、小売企業が新制度下での運用をいち早く体験し、免税販売の収益最大化と業務効率化を同時に実現できる環境づくりを目指します。

なお、キャンペーンの実施期間は、2025年10月15日(水)より11月30日(日)までに申し込みされた加盟店対象とし、2026年3月31日(火)までの免税取引に適用されます。まだ「PIE VAT」を導入されていない小売店様は、この機会にぜひご導入ください。

キャンペーン概要

- 対象企業：2025年10月15日(水)～2025年11月30日(日)にキャンペーンに申し込みされた加盟店- 期間：お申し込み完了後～2026年3月31日(火)- 内容：訪日客の購入額(税抜き)のうち1%が還元されます- 効果：加盟店は無料で免税販売を行いながら、さらに収益を増加させることが可能になります※加盟店の「PIE VAT」利用料は従来通り無料です。

お申し込み方法

以下の専用フォームよりお申し込みください。

キャンペーン専用PIE VAT申込フォーム(https://share-na2.hsforms.com/1N0-2ktn7QZqj02xjt16rAg5kay6)

キャンペーンに関するお問い合わせ・ご相談

Pie Systems Japan株式会社 営業担当

E-mail：jpsales@pievat.com

PIE VATについて詳しく知りたい方はこちら

https://pievat.com/japan

CEO/水野 博商 コメント

免税制度の改正が近づくなかで、加盟店の皆さまがいち早く制度改正に対応でき、より安心して免税販売に取り組めるように、このキャンペーンをご用意しました。負担をかけずに収益を伸ばせる機会として、ぜひ活用いただければと思います。

PIE VATについて

PIE VATは、訪日外国人観光客向けに免税販売手続きをデジタル化し、小売企業や商業施設の業務を効率化する免税システムです。利用料は無料で、旅行者・加盟店・地域経済の三者にメリットを提供する「免税DX」ソリューションとして、多くの店舗やブランドに導入されています。

会社概要

株式会社Pie Systems Japan

所在地：東京都中央区銀座6丁目10－1 GINZA SIX

事業責任者：CEO 水野 博商

事業内容：

免税手続き電子化サービス（国税庁 承認送信事業者）

インバウンド観光客向けマーケティング地域活性化事業

地域活性化事業

URL：https://pievat.com/japan