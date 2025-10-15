【新規取扱】Analog Cases ブランド製品発売

株式会社 銀座十字屋

2025年10月15日（水）より、プロフェッショナルの現場に最適化された、米国ロサンゼルス発の高機能ギアケースブランド「Analog Cases（アナログケーシーズ）」ブランドの取り扱いを開始する運びとなりました。

アナウンスページ

https://dirigent.jp/blog/release-analog-cases-202510

Analog Casesとは？

Analog Casesは、2018年にLAで創業した電子楽器に特化したケースブランドです。それぞれの機材にフィットするカスタム設計で、衝撃に強く軽量なセミハードケース、ハードケース、バックパック、更にクリエイティブなワークフローを向上させるデスクトップ・スタンド・システムなどを開発しています。

XTSシリーズ（デスクトップ・スタンド・システム）

XTSシリーズは、独自の伸縮式デザインを採用し、耐久性と汎用性に優れ、様々な機材に対応するデスクトップ・スタンド・システムです。2段スタンドモデルと、2サイズの1段スタンドモデル、オプショントレイなどをご用意。究極の安定性を誇ります。

GLIDEシリーズ（超軽量セミハードケース）

GLIDEケースは、耐久性と軽量性を兼ね備えたEVA素材を採用し、優れた保護性能を発揮します。耐水性合成皮革外装、超ソフトベルベット内装、滑らかなジッパーなど、100%プレミアム素材を使用した、セミハードケースです。超軽量でコンパクトなGLIDEケースは、バックパックや機内持ち込み手荷物に簡単に収納できます。

PULSEシリーズ（堅牢軽量セミハードケース）

PULSEケースは、GLIDEシリーズ同様に耐久性と軽量性を兼ね備えたEVA素材を採用し、更に取り外し可能なフォームを配したセミハードケースです。GLIDEケースよりも高い保護性能を誇ります。

UNISONシリーズ（超軽量アルミフレーム・ハードケース）

UNISONケースは、超軽量アルミニウム合金製フレームで、カスタムカットされた高密度の内装フォーム、ロック可能なラッチ、ケーブル用の収納スペース、厚手のパッド入りハンドルを備えた軽量ハードケースです。一般的なハードケースの1/3の質量で、超軽量でありながら、優れた耐久性と保護性能を実現します。

SUSTAINシリーズ（堅牢軽量バックパックケース）

SUSTAINケースは、外装には、強度、防水性に優れたバリスティックナイロンを使用、更に約19 mmの密度の高い成形フォームで裏打ちを施し、軽量でありながらハードケース並みの保護性能を発揮する、バックパックケースです。幅広で快適なバックパックストラップ、ケーブルやアクセサリー用の大型ジッパーポケット2つ、超厚手のパッド入りハンドルを備え、機材の移動に必要な機能をすべて装備しています。