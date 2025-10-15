Qlean Dataset、「スキー(大回転)の動画・画像データセット」を提供開始

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリューション『Qlean Dataset（キュリンデータセット）*』の提供を推進しています。

このたび『スキー(大回転)の動画・画像データセット』をラインナップに追加し、独自に構築したAI開発用データのラインナップ『AIデータレシピ*』の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dateset（キュリンデータセット）』の「AIデータレシピ」について

『AIデータレシピ』は、『Qlean Dataset』における商用利用可能なオリジナルデータラインナップです。

用途や精度・納期に応じて、すぐに使えるデータ素材を柔軟に組み合わせられる構成が特長で、一部アノテーション済み／未付与のデータや、個別要件に応じた構成変更・拡張にも対応可能です。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社とのパートナーシップ、国内外のネットワーク、新規収録などを通じて、ラインナップの拡充を進めています。

これにより、AI開発現場でのデータ収集・整備にかかる負荷を大幅に軽減し、開発の加速に貢献します。

今回提供を開始する「スキー(大回転)の動画・画像データセット」の概要

▽ 動画・画像データセット共通事項

▽ 動画データセット

▽ 画像データセット

- 収録内容：スキー(大回転)を行う男女を撮影した動画・画像データセットです- 被写体属性：日本人・20代男1名、女1名、計2名のスキー選手- 備考[撮影環境] 屋外（スキー場）[撮影距離・角度] 2アングルから同時撮影- サンプルイメージ：- データ容量：2.65GB- データ件数：20- データ形式：mp4- 撮影時間：13分39秒- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-035- データ容量：11.06GB- データ件数：3,232- データ形式：jpeg- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-036

「スキー(大回転)の動画・画像データセット」のユースケースイメージ

- スポーツフォーム解析・姿勢推定AIの開発スキー競技特有の大回転動作を複数アングルから撮影しており、滑走中の重心移動やターン姿勢を高精度に解析するAIの学習に最適です。スポーツ科学研究や競技力向上に向けたフォーム評価・指導支援にご活用いただけます。- 動体追跡・滑走経路認識AIの研究高速で移動する被写体を安定的に追跡できる映像データのため、動体検出・軌跡解析AIの開発に活用できます。雪面の反射や天候による視認性変化を含むため、屋外撮影環境における認識精度向上モデルの検証にも有用です。- 競技採点・トレーニング支援AIの開発ターンの角度、滑走ライン、体軸のブレなどを解析できるため、競技採点や選手トレーニングにおける定量評価モデルの開発にご利用いただけます。映像データを用いたフォーム比較やフィードバック自動化など、実務的なトレーニング支援にも適しています。- VR/AR滑走体験・教育シミュレーション開発多視点映像により、VR/AR空間での滑走再現に最適なデータです。スポーツ教育や体験型学習コンテンツ、リハビリ分野など、リアルな動作再現が求められる領域にご活用いただけます。- ロボティクス・バランス制御AIの研究滑走中の姿勢変化やバランス維持データは、ロボットのバランス制御や運動計画AIの研究にも応用可能です。不整地や斜面での安定動作学習など、実環境に近いモーション制御研究にお役立ていただけます。

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

- 研究開発、商用利用に対応Qlean Datasetの提供するデータセットは、データ取得およびAI開発への利用に関する同意書を「すべての被写体」から取得しており、各国のプライバシーポリシー等にも対応しているため安心して研究・商用利用いただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」からデータセットを提供するため、スピーディーかつROIを最大化AIデータレシピというQlean Dataset独自の提供形態を取ることにより、初期投資を抑えたデータ調達を行っていただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」のラインナップにないデータセットは、個別要件に従った作成・構築も可能独自性の高いデータについても『Qlean Dataset』のケイパビリティを活用し、個別最適化された要件のデータセットをご提供可能です。Qlean Dataset お問い合わせフォーム：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contactQlean Dataset サービスサイトURL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

Visual Bank株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/