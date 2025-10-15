AIが“聞く力”を拡張する。株式会社45.r、「AIエージェント事業室」

株式会社45.r株式会社45.r AIエージェント事業室設立

株式会社45.r（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山田雅彦）は、

AI音声・翻訳技術を活用した新規事業開発を推進するため、

新たに「AIエージェント事業室」を設立しました。

本事業室は「AIが人を置き換えるのではなく、人を活かすテクノロジー」を理念とし、

音声認識・翻訳・会話支援の領域で“聞く力”を拡張する製品開発を進めます。

その第一弾として、AI翻訳イヤホン『Heara Air Lab（ヒアラ・エア・ラボ）』を発表いたします。

■ AIエージェント事業室 設立の背景

社会のデジタル化が進む中で、「AIが話す」「AIが見る」といった技術は急速に発展しています。

しかし、人間の“聞く力”に焦点を当てたAI技術は、まだ十分に発展していません。

45.rは「テクノロジーは人を置き換えるためでなく、活かすためにある」という信念のもと、

人間の感性を支援するAI音声技術の研究・開発を行うため、「AIエージェント事業室」を新設しました。

■ 第1弾プロジェクト（11月上旬に発表予定）

：AI翻訳イヤホン「Heara Air Lab」

「Heara Air Lab」は、AI翻訳・音声解析・ノイズ制御などの技術を組み合わせた、

次世代型のAI翻訳イヤホンプロジェクトとして開発を進めています。

人の“聞く力”を中心に据えた新しい体験設計を目指しており、

正式な発表は11月上旬を予定しています。

■ Heara Air Lab が描く未来

AIエージェント事業室では、今後も「聴く・話す・感じる」を軸とした

ヒューマン・センタードAI（人間中心のAI）の研究開発を進めていきます。

『Heara Air Lab』はその第一歩であり、

AIが人間の感性を補完する“共創テクノロジー”として、

新しい音声体験の可能性を広げていきます。

【今後の展望】

45.rは今後も、「Heara Air Lab」シリーズの実証実験およびプロトタイプ開発を進めるとともに、

飲食業・物流業・教育機関など、現場課題を抱える業界との共創を通じ、

AIエージェント技術の社会実装を加速させていきます。

【会社概要】

- 会社名 株式会社45.r（ヨンジュウゴドットアール）- 所在地 東京都世田谷区三軒茶屋2-34-4-102- 設立 2021年- 代表者代表取締役 山田 雅彦- 事業内容 AI・IoT・クラウドを活用したプロダクト開発、AI音声製品「Heara Air Lab」など

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社45.r

AIエージェント事業室 広報担当

E-mail：info@45r.tokyo

Web：https://45r.tokyo