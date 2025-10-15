G&M × UniCask：世界最長熟成ウイスキー〈Glenlivet 85年〉、2750万円でUniCaskに登場。ウイスキーが「資産」となる新時代へ。

飲み物が資産に変わる――UniCaskが創る新しいウイスキーの価値流通

株式会社UniCaskGordon & MacPhail - Glenlivet 85YO Artistry in Oak がUniCaskにて販売開始。

“飲み物”であるウイスキーが、ブロックチェーン技術によってデジタル資産として取引される時代が到来しました。それは、装飾品だった「金（ゴールド）」が資産として価値を持つようになった歴史を思わせます。

UniCaskはボトル1本ごとの真正性と所有権をブロックチェーンで管理し、安全で透明な取引を実現。

この仕組みを導入したGordon & MacPhail社は、世界最長熟成のシングルモルト「Glenlivet 85 Years Old - Artistry in Oak」をUniCask公式マーケットプレイスで販売しています。

販売価格は1本 27,500,000円（税込）。購入から引き渡しまでのすべてがデジタル上で完結し、希望者は英国での保管（年額612GBP）も可能です。

ウイスキーが「飲むもの」から「持つ資産」へ。G&MとUniCaskの取り組みは、伝統とテクノロジーが融合した新しい価値創造の形です。

Gordon & MacPhail社、UniCaskを導入

世界的に名高いスコッチウイスキーのインディペンデントボトラー、Gordon & MacPhail（ゴードン＆マクファイル）社が、UniCaskのブロックチェーン技術を活用したデジタルマーケットプレイスunicask.comへの出品を開始しました。

その第一弾として、同社が誇る世界最長熟成シングルモルト「Glenlivet 85 Years Old - Artistry in Oak」がUniCask上に正式リスティングされています。

⇒ 商品ページはこちら(https://unicask.com/product?id=37)

1895年創業、インディペンデントボトラーの雄 Gordon & MacPhail。シングルモルトウイスキーのパイオニア的存在。ブロックチェーン技術を利用し、蒸留酒所有権の管理を電子化するUniCask。

Glenlivet 85YO - 85年の時を超えた芸術品

1940年2月3日、ジョージとジョン・アーカート親子によってGlenlivet蒸留所のカスクNo.336に原酒が詰められました。

それから85年の歳月を経てボトリングされたこのシングルモルトは、まさに「時を閉じ込めた芸術作品」です。

熟成により生まれた深みと複雑さ、そして建築家ジーニ・ギャングによる彫刻的なデキャンタデザインが融合し、ウイスキー史に刻まれる唯一無二の存在となっています。

世界でわずか125本限定。アルコール度数43.7%、この1本が語る物語は、クラフトマンシップと自然の融合の証です。

