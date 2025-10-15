『ジャパンバードフェスティバル2025』出展のお知らせ

ティアック株式会社

TASCAM(タスカム)は、2025年11月1日(土)～11月2日(日)に千葉県我孫子市手賀沼周辺にて開催されます「ジャパンバードフェスティバル2025」に出展します。

出展メーカー名は、ティアック株式会社（TASCAM）で出展いたします。

ブースでは、無人で録音ができるタイマー機能搭載レコーダー『DR-XPシリーズ』をはじめ、大きい音は音割れせずに小さい音はクリアに収録できる32ビットフロート録音対応の『Portacaptureシリーズ』など、高音質での野鳥録音や野鳥観察に役立つ製品を取り揃えております。 『DR-XPシリーズ』のタイマー録音機能は電池の持続時間が過去のシリーズより改善されており、観察の録音に便利です。

詳しくは下記のブログにて

タイマー録音実験中です。 DR-05XP DR-07XP

野鳥録音シーズンを前に朗報

～ティアックレコーディングクラブ活動報告～

https://teacstore.blogspot.com/2025/02/dr-05xp-dr-07xp.html

『Portacaptureシリーズ』の展示においては、音声を約8秒間遡って記録できることで鳴き声の録り逃しを防ぐ新機能 「キャッチ機能」をご紹介します。

また、タイマー録音機能の追加を検討中の小型ICレコーダー『VR-04』を展示します。

こちらはテストモニターも募集していますので、ご希望される方は下記のティアック公式オンラインストアのリンクよりお申込みいただけます。 尚、お客様からのモニターレポートも追記していますので、せび、参考にしてください。

※ティアックストアの会員登録が必要となります。

ブースではTASCAMのレコーダーで収録した野鳥の音源試聴もできますので、ご来場の際はお気軽にお立ち寄りください。

レコーダーの販売を実施

会場では、野鳥録音で活躍するレコーダーなど録音製品を特別価格で販売いたします。

ティアック公式オンラインストアにて野鳥録音におすすめの製品の販売も同時開催しておりますので、会場に来ることができないお客様も是非ご覧ください。

ティアックストア： https://store.teac.co.jp/view/category/ct110

イベント概要

日時

2025年11月1日(土) 9:30～16:00

2025年11月2日(日) 9:30～15:00

場所

千葉県我孫子市手賀沼周辺

アクセス：https://www.birdfesta.net/jbf/access.html

※ティアックのブースは、手賀沼親水広場の光学機器/録音機器メーカーエリアに出展しております。

入場料

無料

主催

ジャパンバードフェスティバル(JBF)実行委員会事務局

(我孫子市役所 環境経済部手賀沼課内)

公式サイト：http://www.birdfesta.net/

展示または販売予定の主なTASCAMブランド製品

キャッチ機能搭載

32ビットフロート録音対応オーディオレコーダー

Portacapture X8(https://tascam.jp/jp/product/portacapture_x8/)

キャッチ機能搭載

32ビットフロート録音対応オーディオレコーダー

Portacapture X6(https://tascam.jp/jp/product/portacapture_x6/)

タイマー録音機能搭載

32ビットフロート録音対応ステレオオーディオレコーダー

DR-05XP(https://tascam.jp/jp/product/dr-05xp/)

タイマー録音機能搭載

32ビットフロート録音対応ステレオオーディオレコーダー

DR-07XP(https://tascam.jp/jp/product/dr-07xp/)

ステレオオーディオレコーダー

VR-04(https://tascam.jp/jp/product/vr-04/)

野鳥音源/動画やタイマー録音の手順の紹介など野鳥録音についてご紹介する特設サイト

https://tascam.jp/jp/contents/wild_bird

