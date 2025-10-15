玄人志向から、外付けドライブスタンド『KURO-DACHI/ONE2-C』と、2.5インチ外付けドライブケース『GW2.5AB-SU3P』を発売
PCパーツブランド「玄人志向」は、外付けドライブスタンド『KURO-DACHI/ONE2-C』と、2.5インチ外付けドライブケース『GW2.5AB-SU3P』を発売します。
2025年10月24日発売予定です。
ドライブスタンドKURO-DACHI/ONE2-C | 玄人志向 USB3.2 Gen2 接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDD スタンド
- 最大24TBの大容量ドライブを動作確認済み。
- Type-Cモデル、USB3.2 Gen2＆UASP対応で最大10Gbps(理論値)の高速データ転送。
- 接続先の機器の電源状態に連動してディスクの回転が停止(省電力状態)する、電源連動機能を搭載。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1024_1_6202d7046ce630efa95981071842e478.jpg?v=202510151156 ]
想定売価：\2,980前後(税込)
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-one2-c.html
2.5インチドライブケースGW2.5AB-SU3P | 玄人志向 USB3.2 Gen1 接続 2.5型 SATA SSD/HDDケース
- USB3.2 Gen1＆UASP対応で最大5Gbps(理論値)の高速データ転送。
- 工具不要のツールレス設計、2.5インチドライブがあればすぐに組み立てが可能。
- PC側がUSB Type-A、Type-Cどちらのポートでも対応できるようケーブルを2本付属。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1024_2_25122aa2e44349cad1c4efaa25685b30.jpg?v=202510151156 ]
想定売価：\1,380前後(税込)
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/gw2-5ab-su3p.html