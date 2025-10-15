Klipsch Heritage シリーズスピーカー「Cornwall IV」「Forte IV」「Heresy IV」に、新色〈アメリカン・オーバーン〉追加

ティアック株式会社

Klipsch（クリプシュ）は、Heritage シリーズスピーカー「Cornwall IV」「Forte IV」および「Heresy IV」に、カラーバリエーション〈アメリカン・オーバーン〉を追加し、11月4日より受注開始いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/567_1_37c647dcb731643afa9d8b33db378880.jpg?v=202510160327 ]

■新色〈アメリカン・オーバーン〉

・Heritage シリーズスピーカーに新色〈アメリカン・オーバーン〉が追加されました。Heritage シリ

ーズは、アメリカンウォルナット、ブラックアッシュ、そして新色のアメリカン・オーバーンの3 色

からお選びいただけます。

・ブックマッチ突板仕上げ

Heritage シリーズは、左右のスピーカーで木目が揃ったブックマッチ仕上げの天然木突板仕上げを採

用しています。

■Cornwall IV〈アメリカン・オーバーン〉常識を打ち破る、圧巻のパフォーマンス

Cornwall（コーンウォール）は、大型のフルレンジスピーカーとして1959 年に発表されました。中高

域にはホーンロード型コンプレッションドライバーを、低域には直径15 インチのダイレクトラジエーター・ウーハーを搭載。3 ウェイ構成ならではのワイトレンジかつ高感度な再生能力により、ダイナミックでありながら繊細な音楽表現を実現します。

■仕様

・形式 : 3 ウェイ・ホーン方式・フロア型

・再生周波数帯域 : 34Hz-20kHz (+/- 4 dB)

・能率 : 102dB @ 2.83V / 1m

・ 定格入力/最大入力 : 100W/400W

・最大出力音圧レベル : 119dB

・インピーダンス : 8Ω

・ クロスオーバー周波数 : HF: 5kHz, MF: 700Hz

・HF ドライバー : K-107-TI 1 インチ（2.54cm）チタニウム振動版コンプレッションドライバー

・ミッドレンジ : K-702 1.75 インチ（4.45cm） ポリイミド振動板コンプレッションドライバー

・LF ドライバー : K-33-E 15 インチ（38.1cm） 繊維複合材料コーンウーハー

・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応スクリュー式端子、バイワイヤリング対応

・外形寸法 (WHD) : 643mm x 965.2mm x 394mm

・質量 : 43.43kg

■Forte IV〈アメリカン・オーバーン〉洗練されたデザインに秘めた、圧倒的な再現力

Forte（フォルテ）は、1985 年の登場以来、エレガントな佇まいと、滑らかで力強いサウンドで高い人

気を誇るモデルです。12 インチのウーハー、 ホーンロード型ミッドレンジおよびツイーターによる3 ウェイ構成に、高性能ドライバーを搭載。背面には15 インチのパッシブラジエーターを配置することで、低域の量感と伸びやかさを大幅に向上させ、サイズを超えた重厚な低音再生を実現しています。

■ 仕様

・形式 : 3 ウェイ・パッシブラジエーター型

・再生周波数帯域 : 38Hz-20kHz +/-4dB

・能率 : 99dB @ 2.83V/1m

・定格入力/最大入力 : 100W/400W

・最大出力音圧レベル : 116dB

・ インピーダンス : 8Ω

・クロスオーバー周波数 : HF: 5.2kHz, MF: 650Hz

・HF ドライバー : K-100-TI 1 インチ（2.54cm）チタニウム振動版コンプレッションドライバー

・ミッドレンジ : K-702 1.75 インチ（4.45cm） ポリイミド振動板コンプレッションドライバー

・LF ドライバー : K-281 12 インチ（30.48cm） 繊維複合材料コーンウーハー・KD-15 15 インチ

（38.1cm）パッシブラジエーター

・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応スクリュー式端子、バイワイヤリング対応

・外形寸法 (WHD) : 422.4mm x 908.1mm x 330mm

・質量 : 32.7kg

■ Heresy IV〈アメリカン・オーバーン〉ロック魂を宿す、異端のハイファイ・ホットロッド

「異端」を意味するその名のとおり、Heresy（ヘレシー）は1957 年の登場以来、常識にとらわれない

アプローチでオーディオの世界に新風を巻き起こしてきました。コンパクトな筐体に、中高域にはホー

ンロード型コンプレッションドライバーを、低域には12 インチのダイレクトラジエーター・ウーハーを搭載。3 ウェイ構成による高出力かつ明瞭なサウンドで、ロックリスナーをはじめ多くの音楽ファンを魅了し続けています。

■仕様

・形式 : 3 ウェイ・バスレフ型

・再生周波数帯域 : 48Hz-20kHz +/-4dB

・能率 : 99dB @ 2.83V/1m

・定格入力/最大入力 : 100W/400W

・最大出力音圧レベル : 116dB

・インピーダンス : 8Ω

・クロスオーバー周波数 : HF: 4.5kHz, MF: 850Hz

・HF ドライバー : K-107-TI 1 インチ（2.54cm）チタニウム振動版コンプレッションドライバー

・ミッドレンジ : K-702 1.75 インチ（4.45cm） ポリイミド振動板コンプレッションドライバー

・LF ドライバー : K-28-E 12 インチ（30.48cm） 繊維複合材料コーンウーハー

・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応スクリュー式端子、バイワイヤリング対応

・外形寸法 (WHD) : 393.7mm x 630.1mm x 336.6mm

・質量 : 20.41kg

Jubilee を頂点とするKlipsch Heritage スピーカーラインナップ

受け継がれる伝統

卓越した先見性と湧き揚がる情熱の持ち主、創業者ポール・W・クリプシュは、1946 年、

Klipschorn スピーカーの開発を通じて、コンサートホールの細部まで再現した感動を世界中の家庭

に届けることを目指しました。創業から80 年近く経った今日でも、Klipsch Heritage スピーカー

は、アメリカ アーカンソー州 ホープにある彼の最初の工場で、今もなおハンドメイドされていま

す。

力強く緻密に湧き揚がる情感

創業者ポール W. クリプシュの夢は、私たちが作るすべての伝説的なHeritage スピーカーに生き続

けています。生涯使えるように作られた高性能で美しいスピーカーは、今後何十年にも渡り、ご家

庭に幸福をもたらすでしょう。

ティアック株式会社 AV お客様相談室

TEL : 042-356-9235 （携帯電話・IP 電話） 0570-000-701 （固定電話・ナビダイヤル）

FAX : 042-356-9185

受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

URL : https://www.klipsch.jp

X : https://x.com/Klipsch_Japan

Facebook : https://www.facebook.com/klipsch.japan

Instagram : https://www.instagram.com/klipschjapan