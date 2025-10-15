Klipsch Referenceシリーズスピーカー新製品『R-60M』発売について

ティアック株式会社

Klipsch（クリプシュ）は、Referenceシリーズスピーカー新製品『R-60M』を11月1日より発売開始いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/566_1_4801996eebe8b7b0cff01546df091c04.jpg?v=202510160327 ]

■Klipch Referenceブックシェルフスピーカーの新たなトップモデル『R-60M』

Klipsch Referenceシリーズに新たに追加される6.5インチ（16.5cm）ウーハーを備えたブックシェルフスピーカー R-60M。

● 90°×90° Tractrix ホーン

R-60Mに搭載されたKlipsch独自のTractrixホーン技術は、ライブ音楽の体験における力強さ、ディテール、情感を、可能な限りクリーンで自然なサウンドで届けます。ホーン外周の寸法を拡大したことで、より広い帯域にわたる指向性制御が可能になり、高域の指向特性が向上し、音場の再現性がさらに正確になりました。

● リニアトラベルサスペンション（LTS）アルミニウムツイーター（カプトン サスペンション搭載）

リニアトラベルサスペンション（LTS）ツイーターはKlipsch独自の技術であり、音の歪みを最小限に抑えます。サスペンションには極めて軽量かつ強度の高い性質を持つ素材、カプトンを使用しており、能率を高め解像度や細部の音を向上させます。またマグネットにはネオジムマグネットを採用しました。アコースティック楽器の音の質感や、ボーカルの艶やかな表現力に優れています。

● スパンコッパー熱成形結晶性ポリマー（TCP）ウーハー

上位モデルのKlipsch Reference Premiereシリーズの技術を応用したTCPウーハーは、コーンの角度をより深くすることで、スムーズなレスポンスと、正確性および透明性の向上を実現しました。さらに、コーンに追加されたリブが全体の剛性を高め、高周波数帯でのコーンの分割振動を低減します。

■仕様

・再生周波数帯域 : 50Hz-21kHz ±3dB

・能率 : 93.5dB @ 2.83V/1m

・入力（定格/最大）: 85W/340W

・インピーダンス : 8Ω

・ツイーター1インチ（2.54cm）: アルミニウムLTSツイーター

・ウーハー6.5インチ（16.5cm）: TCPウーハー

・キャビネット : MDF

・型式 : 2ウェイ・バスレフ型

・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応ネジ式

・サイズ(幅x高x 奥行） : 203mm×400mm×336mm

・質量 : 7.75kg / 台

R-60M製品ページ

https://www.klipsch.jp/r-60m

REFERENCE SERIES

Klipsch独自の90°x 90°Tractrixホーン技術を搭載し、デスクトップオーディオからピュアオーディオ、さらにサブウーファーやDolby Atmos対応のイネーブルドスピーカーと組み合わせて本格ホームシアターまで幅広く楽しめるハイクオリティなスピーカーシリーズです。

フロアスタンディングスピーカー R-800F(https://www.klipsch.jp/r-800f) R-600F(https://www.klipsch.jp/r-600f)

ブックシェルフスピーカー R-60M(https://www.klipsch.jp/r-60m) R-50M(https://www.klipsch.jp/r-50m) R-40M(https://www.klipsch.jp/r-40m)

センタースピーカー R-50C(https://www.klipsch.jp/r-50c) R-30C(https://www.klipsch.jp/r-30c)

イネーブルドスピーカー R-40SA(https://www.klipsch.jp/r-40sa)

サブウーハー R-101SW R-121SW(https://www.klipsch.jp/r-121sw)