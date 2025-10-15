【70%OFF！】Android 15搭載タブレット「DOOGEE U9」アマゾンでタイムセール発売中！

深圳市道格创想电子商务有限公司

スマートデバイスブランド**DOOGEE（ドゥージー）**は、最新OS「Android 15」を搭載した10.1インチタブレット「DOOGEE U9」を発売しました。

2025年10月15日（水）から10月26日（日）までの期間限定で、**通常価格29,999円が70%OFFの8,572円（税込）**という驚きのセール価格で登場。

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVFGJ8H3?th=1

DOOGEE U9イメージ図■最新Android 15搭載 × スムーズで直感的な操作性

DOOGEE U9は、安定のAndroid 15システムを採用。アプリの起動・切り替えがより高速化され、スムーズで快適な操作を実現しました。

初心者でも扱いやすく、学習・在宅ワーク・動画視聴など幅広い用途に対応できる高性能Androidタブレットです。

安定性と軽快さを両立した新世代モデルとして、日常生活のあらゆるシーンをサポートします。

■10.1インチIPSディスプレイ × Widevine L1対応で高画質再生

10.1インチのIPSディスプレイが、鮮やかで自然な色彩を再現。

さらに、Widevine L1対応により、NetflixやAmazon Prime Videoなどの動画配信サービスも高画質で再生可能。

エンタメ・学習・電子書籍など、どんな場面でも美しい映像体験を楽しめます。

■最新Wi-Fi6対応 × 安定した超高速通信

DOOGEE U9は、次世代規格の**Wi-Fi6（802.11ax）**に対応。

従来より通信速度が向上し、動画ストリーミング・オンライン授業・ウェブ会議も途切れず快適。

自宅でも外出先でもストレスなく使える、在宅ワークにも最適な学習用タブレットです。

■7GB RAM＆64GB ROMでマルチタスクも快適

7GBのRAM（3GB＋最大4GB拡張）と64GBのROMを搭載。

複数アプリの同時使用もスムーズに行え、最大1TBのmicroSDカードにも対応。

写真・動画・資料などをたっぷり保存でき、学習・仕事・エンタメを1台で完結できます。

軽量設計（509g）と大容量バッテリー（5060mAh）を両立。

外出先でも充電切れを気にせず長時間使用でき、旅行・出張・通勤にも最適です。

コンパクトで持ち運びやすいAndroidタブレットとして、学生からビジネスユーザーまで幅広くおすすめです。

■TIME SALE限定！コスパ最強モデルをお見逃しなく

通常価格29,999円 → 今だけ8,572円（税込・70%OFF）

高性能スペックをこの価格で体験できるのは、今回のTIME SALE期間だけ。

数量限定につき、在庫がなくなり次第終了となります。

【セール期間】2025年10月15日（水）～10月26日（日）

【販売ページ】Amazon.co.jp｜DOOGEE U9 製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVFGJ8H3?th=1

今後もDOOGEEは、「高性能×高コストパフォーマンス」を両立した製品を通じて、より多くのユーザーに快適なデジタルライフを提供してまいります。

お得なこの機会に、ぜひ最新のAndroid 15タブレット「DOOGEE U9」をお試しください。