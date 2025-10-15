売れるネット広告社グループの連結子会社JCNT、「教育旅行向け通信プラン」の年内申込が7,000台を突破！～過去最速ペースでの増加となり、同事業の成長が加速～
売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）のグローバル情報通信事業・連結子会社である株式会社JCNTは、2025年8月1日にリリースした秋プラン今期申込みが7,000台を突破致しました。例年10月より秋の修学旅行・教育旅行が本格シーズンに突入しており、その需要を当社がスムーズに取り込めている状況だと認識しております。今後も魅力的なプランやサポートを提供することで、修学旅行・教育事業のマーケットを拡大していきたいと考えております。
【修学旅行・教育旅行の市場性：年間3,000億円超！グループシナジーでシェア拡大へ！】
文部科学省や旅行業界の統計によれば、国内の修学旅行市場規模は年間約3,000億円を超え、年間延べ約600万人以上の生徒が参加しています。
近年は「安全確保」「緊急時連絡」「位置情報把握」「学習支援」といった観点から、旅行中の通信環境整備が教育現場における“必須インフラ”となりつつあります。
売れるネット広告社グループのネットワーク・ノウハウを活用し、教育旅行市場におけるシェアを着実に拡大してまいります。
【売れるネット広告社グループ「JCNT」の取引実績】
【売れるネット広告社グループ「JCNT」の2025年７月期実績】
【売れるネット広告社グループ「JCNT」2026年7月期業績予想】
【今後の展望】
今後、当社は受注数を増やしていくとともに、生産効率・顧客満足度を高める施策を行っていくことで、
より長期にわたりご利用いただけるサービスの提供を行う体制構築を強化してまいります。
以 上
