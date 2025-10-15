徳島県

徳島県スポーツデータサイエンス事業実行委員会では、行政、大学、競技団体などの関係者が一体となって、専門家の知見やデジタル技術を活用し、競技力の向上や子どもの体力向上を図るとともに、データ解析や競技指導に係る人材を育成することにより、スポーツを核とした地域ブランドを形成し、地方創生に資することを目的とした事業を全国に先駆けて実施しています。

その一環として、徳島県バスケットボール協会の協力をいただき、競技力向上に向けたデータ解析手法の検討を行うため、体力および競技力向上要因調査を実施します。

１．事業開始の背景と目的

本事業は、県内の児童・生徒を対象にした体力測定、栄養教育、競技力分析を通じて、データを活用した「見える化」と「科学的根拠に基づく育成指導」を実現するもので、内閣府の地方創生事業として採択されました。単なるトップアスリートの発掘・育成にとどまらず、スポーツを通じた「人づくり・地域づくり」を推進し、将来的には他競技への展開や全国への普及を目指しています。

２．事業の特色

データ駆動型の育成支援

徳島県バスケットボール選抜選手U12からU16の選手を対象に、身長・体重、運動能力測定、食事記録など多様なデータを収集し、AIや統計解析を用いて、成長の過程や競技力向上要因を科学的に分析します。

協働による推進体制

徳島県、徳島県スポーツ協会、徳島県バスケットボール協会、徳島県内の学術機関、B3リーグ・徳島ガンバロウズの選手・関係者が連携し、受託者H2K合同会社がデータ解析・教育を担い、産学官連携の体制で事業を推進します。

子どもと地域に還元

参加した選抜選手には、成長や努力の成果を「わかりやすく見える化」したフィードバックを提供します。保護者や指導者に対しても、科学的根拠に基づく解説を届け、安心してスポーツに取り組める環境を整えます。

ノウハウを徳島県の財産に

これらの取り組みを通じて、選手・指導者・研究者が共に学び、成長を共有する「徳島モデル」を構築していきます。また徳島県内の教育機関と連携し、データサイエンス教育プログラムや報告会の開催を通じて、データサイエンス人材の育成を行います。

３．今年度の取組内容

NBA Draft Combine に準拠し、Bリーグでも採用されている身体能力測定を行います。対象は徳島県バスケットボール協会推薦の選抜選手（U12からU16）とします。今年度は測定会を2回実施し、各年代の選抜選手の標準値を決定します。また各選手のキャラクターをAIと統計学を駆使して特徴抽出し、徳島県バスケットボール協会、チーム、選抜選手とその保護者と情報を共有します。

１ 日 程 令和７年１０月２６日（日）～令和８年１月下旬（予定）

２ 場 所 吉野スポーツセンター 等

３ 測定内容 Bリーグ、およびNBA Draft Combine準拠身体能力測定項目

４ 参 加 者 徳島県バスケットボール協会 Ｕ１２～Ｕ１６の選手

※第一回目の測定について

日時：１０月２６日（日） １１：３０～

場所：吉野スポーツセンター

対象：Ｕ１２の選手の測定を実施

・その後の日程は現在調整中

４．徳島県スポーツコミッションアドバイザー牛尾信介よりコメント

徳島県で全国に先駆けてスポーツデータサイエンス事業を立ち上げられたことは、地域スポーツの未来にとって極めて意義深いものです。本プロジェクトは、単に競技力向上を目指すにとどまらず、「人づくり」と「地域づくり」を最先端のデータサイエンスでサポートするものであり、徳島県から全国、そして世界へと発信できるモデルになると確信しています。

行政、競技団体、教育機関、民間クラブが一体となって取り組むこの事業は、地方創生における新しいロールモデルであり、徳島から未来のスタンダードを生み出すべく、全力で取り組んでまいります。

５．問い合わせ先

徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課内

徳島県スポーツデータサイエンス事業実行委員会事務局

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

電話番号：０８８-６２１-３１８９ E-mail：sportsshinkouka@pref.tokushima.lg.jp