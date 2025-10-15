【大阪市中央区】販売用不動産（ホテル開発用地）の取得および売却に関するお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：河本幸士郎、以下「当社」）は、本日大阪市中央区日本橋の開発用地に係る借地権を取得決済するとともに、同日付で鹿島リース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：木村茂夫、以下「鹿島リース」）に売却決済し、開発フェーズに移行しましたことを下記のとおりお知らせいたします。

また、当社は鹿島リースより本件開発に係るプロジェクトマネジメント業務を受託しており、引き続き本件開発に携わってまいります。

1. プロジェクト概要

2. 売却先

3. 取得先および取引価格

取得先および取引価格につきましては、当社と取引先との守秘義務契約により公表を控えさせていただきます。なお、当社と取引先との間には、記載すべき資本関係、人的関係はなく、属性について問題はありません。

4. 今後の見通し

上記開発用地の売却につきましては、2026年8月期連結業績予想に織り込み済です。なお、履行義務の充足（売却決済）時点に売上を計上しております。

■ホテル開発予定案件一覧

■ホテル運営中施設一覧

会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 22階

資 本 金：190億236万円（資本準備金含む）※2025年月8月末日現在

従業員数：349名（単独）※2025年8月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）