株式会社ビジョン、経理BPOサービス「記帳代行ドットコム」とマネーフォワードが協業

株式会社ビジョン

株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 COO：大田 健司 以下、当社）は、バックオフィスSaaS「マネーフォワード クラウド」を展開する株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区 代表取締役社長 グループCEO：辻 庸介 以下、マネーフォワード）と協業し、記帳代行業務の効率化とサービス品質の向上を目的とした取り組みを開始いたしました。

動画リリースはこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jtJApHBN2Qc ]

■ 提携の背景

中小企業を中心に経理業務のデジタル化が加速する一方で、証憑収集や仕訳入力などの記帳業務には、いまだに多くの工数が割かれています。

さらに、少子高齢化や労働人口減少の影響により、中小企業では経理人材を含むバックオフィス要員の採用は、今後ますます困難になることが予想されています。

このような状況を踏まえ、当社はマネーフォワードと協業し、AIとクラウドを活用した効率的かつ精度の高い記帳代行サービスを提供します。これにより、中小企業の経営課題の解決と生産性向上に貢献してまいります。

■本協業の概要

・記帳代行業務を効率化

「マネーフォワード クラウド」を活用して、領収書や請求書を自動で仕訳データ化。一気通貫で記帳代行業業務を効率化し、従来の手入力作業を大幅に削減します。

・クラウド会計基盤の活用

クラウド上で完結するため、全国どこからでも安全にご利用いただけます。

・品質向上と監査対応

仕訳データの精度をAIチェックと専門スタッフによる二重体制で担保し、電子帳簿保存法など最新の法規制にも対応しています。

■ 今後の展望

今後、両社は経理BPO・記帳代行分野において、中小企業のバックオフィス負担を軽減し、人材不足の解消に貢献してまいります。

さらに、双方の顧客基盤を活かし、中小企業のニーズに応じたサービスの相互紹介を進めることで、より多くの企業の業務効率化・DX推進を支援していくことを目指しています。

将来的には、記帳代行にとどまらず、給与計算、年末調整、人事労務の業務サポートなど、バックオフィス全般へのサービス拡充も視野に入れています。

■記帳代行ドットコム 概要

公式サイト：https://kicho-daikou.com/(https://kicho-daikou.com/?utm_source=prtimes)

お客さまのニーズに合わせて様々なプランをご用意しております。

■ 株式会社マネーフォワード 会社概要

・商号：株式会社マネーフォワード

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：3994）

・代表者：代表取締役社長 グループCEO 辻 庸介（つじ ようすけ）

・本社所在地：東京都港区芝浦３丁目１番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

・設立年月日：2012年５月

・ホームページ： https://corp.moneyforward.com/(https://corp.moneyforward.com/?utm_source=prtimes)

・事業内容： プラットフォームサービス事業

■ 株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア8階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

1. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

2. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

3. グランピング・ツーリズム事業

4. その他