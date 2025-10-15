「大宮盆栽美術館 夜間特別開館 ライトアップ BONSAI CANVAS」を開催します

さいたま市

大宮盆栽美術館では、大宮盆栽村100周年を記念し、期間限定でライトアップイベントを開催します。

テーマは「BONSAI CANVAS」。

様々な企画で、美術館を”キャンバス”として彩ります。

盆栽ファンの方はもちろん、これまで盆栽に触れたことのなかった方々にも気軽に参加してほしいという思いから、写真映え抜群のライトアップや、地域の学生のみなさんと連携した作品展示、庭園を見渡せる飲食コーナーなどを用意しました。

友だちと一緒に、恋人と一緒に、あるいはおひとりさまでも、夜の庭園で新しいアートと出会える時間をお届けします。

ぜひこの機会に、夜の大宮盆栽美術館へお越しください。

開催期間

令和7年11月8日（土）から11月24日（月・休）までの、金曜日・土曜日・日曜日・休日

17時から20時まで（最終入館19時30分）

内容

テーマ：「BONSAI CANVAS」

1．盆栽庭園を幻想的なスモークで演出

1日2回（18時、19時）、ライトアップされた盆栽をスモークの中に浮かび上がらせ、「BONSAI CANVAS」の世界を演出

（※天候により、時間が前後する場合があります。）

2．影絵を利用した作品

庭園内にてライトアップされた 「真柏（A-124）推定樹齢100年」を使用した、特別コンテンツを実施

3．学生とのコラボ企画

（1）大宮光陵高校 美術科・書道科による「盆栽×水彩画」作品の展示

（2）埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校による屋外広告物(西門入口) の設置、動画作成（大宮盆栽美術館公式SNSで配信予定）

4．飲食コーナー

2階テラスにて、盆栽レストラン大宮が飲食コーナーをオープン



5．フォトコンテスト

（1）参加方法

・イベント期間中に会場内で撮影した画像を「＃盆美deライトアップ2025」とともにインスタグラムへ投稿

・会場内でアンケートに回答し、コンテスト参加完了

（2）賞品

・後日、入賞者には、賞品として「たまポン」を付与（※賞により2000円～4000円相当)

・フォトコンテスト参加者限定で、会場内でカプセルトイにチャレンジ（盆栽グッズをプレゼント）



6．各盆栽園で「来園ポイント」プレゼント

11月8日（土）から11月24日（月・休）まで（日中、開園時のみ）、各盆栽園に「さいたま市みんなのアプリ」でもらえる来園ポイントの二次元コードを設置（1園1日1ポイント）

場所

さいたま市大宮盆栽美術館（さいたま市北区土呂町）

観覧料

・一般：310円（200円）

・高大生、65歳以上：150円（100円）

・小中学生：100円（50円）

＊（ ）内は20名以上の団体料金、障害者手帳をお持ちの方と、付き添いの方1名は半額

メディア向け内覧会

メディアの方を対象とした内覧会を行います。受付方法は後日、大宮盆栽美術館ホームページ等にて公開します。

11月7日（金）17時から19時まで（予定）

※最終入館 18時30分（予定） 問い合わせ先

問い合わせ先

さいたま市大宮盆栽美術館

電話：048-780-2092

