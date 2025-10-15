オカムラの子ども向け学習家具「mirumio（ミルミオ）」と収納家具「WAKERS（ウェイカーズ）」が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）の子ども向け学習家具「mirumio（ミルミオ）」と収納家具「WAKERS（ウェイカーズ）」が、2025年10月、「2025年度グッドデザイン賞」（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみです。デザインによって、暮らしや社会をよりよくしていくための活動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。

オカムラは1962年に初受賞し、1967年から59年連続で受賞しており、グッドデザイン賞の通算受賞数は業界最多です。

―2025年度グッドデザイン賞 受賞製品の概要―

■子ども向け学習家具「mirumio（ミルミオ）」

「mirumio」は、「子どもの成長に合わせて、家具も成長する」をテーマに、小学生から中学生・高校生まで、長く使うことを想定したデスクとチェアです。一年で大きく変化する子どもの身体に合わせて簡単にデスクの高さやチェアの調節ができます。オカムラがオフィス向け製品で培った人間工学の知見を生かし、学習時に好ましい姿勢をアシストできるように設計しています。デザインにおいては、大人になっても使い続けてもらえるよう"子どもっぽさ"を排除しているのが特徴です。

これまでに第6回「日本子育て支援大賞2025」、「第19回キッズデザイン賞」を受賞しています。

□オカムラ個人向けブランドECサイト「OKAMURA Lifestyle Store」 mirumio詳細ページ

https://lifestylestore.okamura.co.jp/pages/mirumio

■収納家具「WAKERS（ウェイカーズ）」

「WAKERS」は、壁面に道具や文具をアートのように飾ることができる収納家具です。オフィス空間に飾られるアートが持つ本来の力を人の創造力を高めることと再定義し、一人ひとりがより創造的になれる道具収納を設計しました。デザイン戦略家である太刀川 英輔氏が率いるNOSIGNER※との協業で実現しました。ミニマルアートのような見えない道具収納「BOX（ボックス）」と、道具や文具をアートのように飾ることができる見せる道具収納「WALL（ウォール）」があり、「BOX」は、閉じている時にアート作品のような存在感を示し、開くとその場が作業台になります。薄さを追求した側面の板など、細部の仕上げに徹底的にこだわり、ミニマルアートのようなソリッドな形状の収納を実現しました。「WALL」は、周囲の薄いエッジにより額装されたアート作品のように道具や文具を際立たせて収納できる有孔ボードのフレームです。

※NOSIGNERは、プロダクト、グラフィック、空間デザインなど多岐にわたる分野を横断し、未来に直結する社会課題のためのデザインファームです。

□オカムラウェブサイト 「WAKERS（ウェイカーズ）」製品ページ

https://product.okamura.co.jp/ext/DispCate.do?volumeName=00001&lv3=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA(https://product.okamura.co.jp/ext/DispCate.do?volumeName=00001&lv3=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BA)