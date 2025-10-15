LINEヤフーコミュニケーションズと西日本鉄道　「Nishitetsu DX with LINE」が2025年度グッドデザイン賞受賞

西日本鉄道株式会社

LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社(本社：福岡市博多区、以下LINEヤフーコミュニケーションズ)と、西日本鉄道株式会社（本社：福岡市中央区、以下西鉄）の両社で2021年に締結した「LINEを活用した西鉄グループのDX推進に関する連携協定」をもとに取り組んでいる「Nishitetsu DX with LINE」が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞しました。



本取り組みにおいて、交通分野にとどまらず地域の生活全体に入り込み、利便性・快適性を多面的に実装した点が評価されました。

■グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

LINEヤフーコミュニケーションズ（旧LINE Fukuoka）と西日本鉄道による取り組みは、AIオンデマンドバス「のるーと」が昨年グッドデザイン賞を受賞しているが、本応募では地域の居住価値を高める意識を持ち、交通にとどまらず、地域の生活に入り込んで暮らしの利便・快適性を多面的に実装したことを評価した。鉄道会社がDXを活用した包括的な取り組みのモデルケースとなるだろう。この取り組みが現況にとどまらず、継続的な発展となることを期待している。

■紹介ページ

https://www.g-mark.org/gallery/winners/32977?years=2025

■「Nishitetsu DX with LINE」について

「Nishitetsu DX with LINE」は2021年2月に締結した「LINEを活用した西鉄グループのDX推進に関する連携協定」をもとに、生活を支える事業を行う西鉄グループと、LINEの技術を用いて様々なプロジェクトに取り組むLINEヤフーコミュニケーションズ、交通・商業・観光など西鉄グループの多岐にわたる分野で連携することで、お客さまの利便性を向上させ、福岡の皆さまの暮らしをより便利で豊かなもの（スマートシティ）にすることを目的とした、現在進行中のDXの取り組みです。

単なるデジタル化（LINE活用）のように、ツールを入れ替えるだけに終始せず、顧客体験（CX）と従業員体験（EX）を共に向上させることが大切だと考え、交通・小売・観光・社内業務における多様な取り組みを行ってまいりました。

【LINEを活用した主な取り組み】

・AIオンデマンドバス「のるーと」｜配車予約LINEミニアプリ

・nimoca｜LINEとのID連携による効率的なマーケティング施策

・西鉄天神大牟田線サイクルトレイン｜LINE予約アプリ

・マリンワールド海の中道｜順番待ちミニアプリ、来館ポイントミニアプリ

・にしてつキッズしごと体験スクール｜LINEでの応募

・西鉄ストア｜「LINEで予約注文」ミニアプリ など

こうした取り組みにより、2021年の協定締結から約20件の新サービスを創出。西鉄グループにおけるLINEの活用は、グループ最大の顧客接点として地域住民・利用者・従業員の方から高く評価されています。

※本リリースに記載の数値はすべて応募時点（2025年5月時点）のものです

＜参考＞

・西日本鉄道株式会社とLINE Fukuoka株式会社、LINEを活用した西鉄グループのDX推進に関する連携協定締結

https://lycomm.co.jp/ja/press/2021/021515

・「Nishitetsu DX with LINE」HP

https://www.nishitetsu.jp/livingservice/linedx/

■グッドデザイン賞とは

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。（公式サイト：https://www.g-mark.org/ ）

