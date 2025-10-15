最新のAIエージェント活用事例を多数紹介、10月21日開催「AI Innovators Forum 2025」
株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）が主催する、2025年10月21日（火）「AI Innovators Forum 2025」において、最新のAIエージェント活用事例を複数紹介いたします。イオン、NTTドコモビジネス、関西電力、テックタッチ、東北電力、ふくおかフィナンシャルグループなど、AIエージェント活用に積極的に取り組む企業における「企業変革のいま」をお聞きいただけます。また、当社常務取締役COOの大植より、エクサウィザーズ社内で実用化しているAIエージェント活用事例の紹介や、技術執行役員の長谷川より、次世代AIエージェントサービス開発の今と未来を話すプログラムも決定しました。
是非ご参加ください。
■詳細・お申し込み： https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/online/?utm_source=release1015
☑AIエージェント活用事例の講演
【第2会場】
12:45～13:15
テックタッチ株式会社
取締役 CPO AI Central 事業責任者 中出 昌哉 氏
VoC ×AIエージェントが描く未来
～顧客の声を経営戦略とサービス改善に変える最新手法～
13:30～14:00
株式会社エクサウィザーズ
技術専門役員 長谷川 駿
エクサウィザーズのトップAIエンジニア 兼 事業責任者が語る、
次世代AIエージェントサービス開発の今と未来
14:45～15:05
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
DX推進本部 主任調査役 鶴田 浩之 氏
ふくおかフィナンシャルグループのAI戦略とAI活用の取り組み
【第3会場】
10:00～10:30
関西電力株式会社
理事 IT戦略室長 上田 晃穂 氏
挑み続ける関西電力
～生成AIで切り拓く、AI産業革命を見据えたDXビジョンの実現～
10:50～11:20
株式会社エクサウィザーズ
常務取締役COO 大植 択真
エクサウィザーズ社内で実用化している
AIエージェント活用事例
11:25～11:45
イオン株式会社
CISO 吉田 俊介 氏
イオンの未来を切り開くAIエージェント活用
～現場での実験検証からリスクと効果を見極める～
13:30～14:10
NTTドコモビジネス株式会社
ジェネレーティブAIタスクフォース長 荒川大輝 氏
AIエージェントが切り拓く未来 － 業務に変革をもたらす活用事例最前線
15:50～16:10
東北電力株式会社
事業創出部門 事業開発ユニット 主査 渡辺 匠 氏
グループ戦略部門 経営推進ユニット サブマネージャー 中島 純子 氏
東北電力グループが挑むDX推進とIR業務における『AIエージェント分析』の活用事例
☑イベント概要
● イベント名：AI Innovators Forum 2025
● 開催日時 ：2025年10月21日（火）10:00～（会場受付：9:30～）
● 開催場所 ：オンライン ※ご好評につき、現地参加申込を締め切らせていただきました
● 参加費 ：無料
● お申し込み：https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/online/?utm_source=release1015
☑開催概要
「AIによる企業変革」-それは、単なる技術導入にとどまらず、組織の文化やプロセス、人の意識そのものに挑む、複雑な挑戦です。
本カンファレンスでは、その『リアルな課題』に向き合う経営者やDX推進リーダー、世界的なアカデミア等が集結。変革の最前線で培った「戦略」や「実践知」、AIエージェントをはじめとする数多くの「成功事例」を共有します。さらに、変革を共創する「パートナー」との出会いの機会もご用意しています。参加者の皆様が自社のAI変革を加速させる、確かな一歩を後押しします。
☑主要プログラム（予定）
【１】AI変革の“リアルな課題”と戦略に迫る『トップリーダーセッション』
● 世界のトップAI研究者と考える、AIの進化が書き換える「競争のルール」
● AIで、次の「事業の柱」を創る～トップリーダーが明かす、新規事業成功への実践論～
● トップリーダーが語る、AIを活用した既存事業の「再定義」と「進化」
● AI導入を"現場の成果"に変える、トップリーダーの戦略と実装プロセス
● 人×AIで“最強の組織”を創るには～組織・文化・リーダーの役割の再設計～ など
【２】最新の「AIエージェント」活用などの『事例講演』
【３】次の価値を共創する『AIスタートアップピッチコンテスト』
☑申込・詳細情報
https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/online/?utm_source=release1015
※登壇者および プログラム内容は、決定次第随時更新いたします。
☑株式会社エクサウィザーズについて
AIやAIエージェントなど最新の技術を活用したサービス・プロダクトを提供することにより、様々な業界の課題解決と価値創造を支援するAI企業。「AIを用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、企業自らがAIエージェントを作り、使いこなし生産性をあげていく世界を実現していくことを目指しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
ExaWizards フォーラム運営事務局
メール:exawizards_forum_info@exwzd.com
【エクサウィザーズ 会社概要】
会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）
所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階
設立 ：2016年2月
代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真
事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決
URL：https://exawizards.com/