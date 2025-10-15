じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、AI時代のマーケターに求められるスキルを解説する無料セミナーを開催

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2025年10月23日（木）に無料のオンラインセミナー『AI時代のマーケターの生き残り戦略～これから身に付けるべきスキルとは～』を開催します。

■セミナー概要

・ライブ配信日時：2025年10月23日（木） 11:00 ~ 12:00

・アーカイブ配信日時：

2025年10月24日（金） 11:00 ~ 12:00 / 2025年10月27日（月） 11:00 ~ 12:00

・実施形式：オンライン

・参加費：無料

・定員数：300名

・申し込み方法：下記詳細URLよりお申込みください。

https://posts.3naoshi.com/event_20251023?organizationId=1786

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。届かない場合は、3naoshi-webinar@zigexn.co.jpにお問い合わせくださいませ。

・主催：株式会社じげん

■タイムテーブル

・オープニング（11:00~11:05）＜モデレーター：株式会社じげん＞

・ディスカッションセクション（11:05~11:55）

AI時代のマーケティング課題って？

いま求められるスキルとは？

＜登壇企業：株式会社unname、株式会社グロースX、株式会社じげん＞

・クロージング（11:55~12:00）＜モデレーター：株式会社じげん＞

※各登壇の詳細なテーマは、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

＜このような方にオススメ＞

・AIを活用したいが、具体的にどうすればいいかわからない

・最新のマーケティングトレンドについていけているか不安

・AIに仕事を奪われるのではと危機感を感じている

・データ分析やコンテンツ作成に追われ、戦略に手が回らない

・これからのキャリアに必要なスキルセットを整理したい

『ミナオシ』では、月に1回以上、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。