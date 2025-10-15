2025年11月15日(土) ReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」グランドオープン 4フロアの内装デザイン・フロア詳細を初公開

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、ReFa ブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」を2025年11月15日（土）に東京・銀座にグランドオープンいたします。

この度、世界的デザイナーのグエナエル・ニコラ氏が表現した4フロアの内装デザインや、各フロアのコンセプト、展開するReFa GINZA限定サービスの詳細を発表します。また、グランドオープンを記念したキャンペーンを実施することもあわせてお知らせいたします。

■グエナエル・ニコラ氏による自然×テクノロジーを表現した内装デザインを公開。美しくすこやかなライフスタイルを実現する、最新のReFaアイテム＆サービスが集結

地下1階から地上4階の全5フロアからなるReFaブランド史上最大の旗艦店ReFa GINZAは、世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏が手がけた自然とテクノロジーが融合する空間です。入店した瞬間からReFaの世界観に包まれる特別な体験を提供します。

オープンを皮切りに、ブランド初のリカバリーウェアラインとなる「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」をはじめ、新たに4つのブランドラインが誕生。さらに、ブランド初となるフレグランスや、髪や肌を美しく導く「ReFa LINEN（リファリネン）」など、5つのカテゴリを展開し、 計100の新アイテムをReFa GINZAにて先行・限定販売いたします。

また、ReFa GINZAでは、各フロアごとに異なる体験が可能。1Fは、すべてのブランドライン、カテゴリの代表的なアイテムに加え、ReFa GINZA限定のギフトセットを中心にラインナップ。ReFaのすべてを知る入口としても、また新たな発見の場としても、幅広く楽しめるフロアです。2Fは、ヘアケア・コスメ、ファインバブル、新カテゴリの「ReFa FRAGRANCE（リファ フレグランス）」を中心としたアイテムを展開。シャワーゾーンではすべての水流や使用感を手にとって体験できるなど、商品体験型のフロアとなっております。3Fは、8月29日にローンチしたReFa VITALWEARの第1号直営店舗となっており、その他にも新しいカテゴリとなるReFa LINEN 、インナービューティーに関するアイテムを揃えています。

さらに、ブランド史上初となるカスタムサービス「Personal Gift Service」を開始。ReFa GINZA限定サービスとして、ReFa HEART BRUSHやReFa LINEN、ReFa VITALWEARの一部アイテムに名入れし、特別なギフトを作ることができます。また、ReFa GINZA専用ショッパーや限定パッケージも新登場し、ここでしか得られない体験を提供します。

フロア詳細

■1F - VITAL BEAUTY（生命力あふれる美）

自然とテクノロジーが融合した内装となっており、店内中央に配置されたスフィアは、ReFaの”生命力あふれる美”を鼓動として表現し、訪れる人を特別な空間へと誘います。

ReFaの全てのカテゴリを代表するアイテムが集結するメインフロアとなり、シーズナルアイテムも豊富に展開。多彩なギフトセットやギフトサービスを通じて、最新アイテムとの出会いと発見に満ちたひとときを提供します。

取扱アイテム・サービス

ReFa All-Star： ReFaの全てのカテゴリを代表するアイテム

New & Seasonal Items：新アイテムやギフトセットなどのReFa GINZA限定アイテム

Tax Free Counter

2F - VITAL RADIANCE（生き生きとした輝き）

カテゴリごとに空間を分けながらも、統一感のある明るく洗練されたデザインが特長のフロアです。すべてのアイテムを実際に体感することができます。シャワーエリアでは、水流の繊細な美しさを際立たせるコントラストの効いた壁面デザインを採用。様々な水流を実際に触って体験することができます。

取扱アイテム・サービス

Hair Care：ドライヤー/ヘアアイロン/ヘアブラシ＆コーム

Bath Care：シャワーヘッドなど

Face & Body：美容ローラー / 美容機器/光美容器など

Fragrances：フレグランス / ヘアフレグランス

Hair Cosmetics：ヘアオイル /シャンプー＆トリートメント

Personal Gift Service

■3F - VITAL CORE（血の巡るあたたかな体）

ReFa VITALWEARの温かみを柔らかな杢素材と優美な曲線で象徴的に表現したフロアです。ReFaブランドが新たに展開するブランドライン「ReFa VITALWEAR」の第1号店としても位置づけられ、ルームウェア、インナーウェアに加え、スリープウェアがもたらす心ほどける着心地を肌で実感いただけます。また新たに展開するカテゴリのReFa LINENやインナービューティーに関するアイテムを幅広く取り揃えています。

取扱商品・サービス

ReFa VITALWEAR：リカバリーウェア/インナーウェアなど

ReFa LINEN：タオル / バスローブなど

Inner Care：コラーゲンドリンク / サプリメントなど

Personal Gift Service

■4F - ReFa for PARTNERS

ブランドの象徴ともいえる洗練されたデザインを取り入れた、世界中のReFaのビジネスパートナーのための特別なフロアです。記者会見や商談、セミナー、イベント、ライブ配信など、多様なシーンに対応する多目的スペースとして活用される予定です。

施設

Event Space / Lounge：ビジネスフロア/イベントスペース / ラウンジ（一般非公開）

※B1F - 詳細は後日発表予定。

ReFa GINZA限定カスタムサービスやショッパーも新登場

ReFa GINZAでは、限定ショッパーやギフトボックス、ギフトセットをご用意しており、さらにはブランド史上初となるカスタムサービス「Personal Gift Service」を開始いたします。

〇「Personal Gift Service」

ReFa HEART BRUSHや新カテゴリのReFa LINEN、ReFa VITALWEARのスリープウェアの一部アイテムに対して、刺繍やレーザー加工で名入れし、世界でただひとつの特別なギフトをおつくりします。

毎日先着で限られたお客様がご体験いただける、 ReFa GINZAだけの有料サービスとなっており、受付後、その日のうちにお渡しいたします。さらには、 ReFa HEART BRUSHに名入れをされたお客様には、専用のオリジナルショッパーとギフトボックスで美しくお包みし、大切な方やご自身への特別なギフトとしてお贈りいたします。

オープン記念キャンペーン

〇購入特典キャンペーン

39,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、ReFa GINZA限定デザインのトートバックを数量限定でご用意しております。

グランドオープン記念品を2,000名様に贈呈

〇オープン記念品

グランドオープン当日(11月15日）および翌日(11月16日)にご来店いただいたお客様各日1,000名に、記念品としてOPEN記念限定色のReFa HEART MIRROR（リファハートミラー）（非売品）を贈呈いたします。

当日は混雑が予想されますため、事前予約制といたします。

予約開始：10月28日 18:00（予定）

詳しくはReFa GINZAのHPおよびSNSにて発信いたします。

新たな4つのブランドラインと5つのカテゴリについて

11月15日（土）のグランドオープンを皮切りに、新たに4つのブランドラインと5つのカテゴリを展開し、100の新アイテムをReFa GINZA限定・先行でお披露目。新情報や新アイテムの詳細は、ReFa GINZAの公式HP、Instagram等で順次公開いたします。

ReFa GINZA 公式HP：https://ginza.refa.net/

ReFa GINZA 公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

【ReFa GINZAからデビューする４つの新ブランドライン、５つの新カテゴリについて】

すでに発表している情報については、下記をご参照ください。

〇４つのブランドライン

1「ReFa VITAL WEAR（リファ バイタルウェア）」：ブランド初のリカバリーウェアライン

https://www.mtg.gr.jp/news/detail/2025/08/article_2394.html

2「ReFa HEART（リファハート）」：愛の象徴であるハートをテーマにしたコレクション

https://www.refa.net/news/250910.html

and more…

〇５つのカテゴリ

1「ReFa FRAGRANCE（リファ フレグランス）」：ReFa初となるフレグランス商品

https://www.mtg.gr.jp/news/detail/2025/09/article_2420.html

2「ReFa LINEN（リファリネン）」：髪や肌を美しく導く本格的なタオルリネンカテゴリ

https://www.mtg.gr.jp/news/detail/2025/09/article_2411.html

3「ReFa Pillow（リファピロー）」：肌と髪を美しく導く最高級の羽毛を使用した枕

https://www.mtg.gr.jp/news/detail/2025/10/article_2425.html

and more…

※グランドオープンから3か月間での発売予定アイテム数の総計

店舗概要

・店舗名

ReFa GINZA ／ リファ ギンザ

・オープン日

2025年11月15日（土）10時～20時

・住所

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目9－15 Ginza gCUBE

B1F・1F・2F・3F・4F 全5フロア

・営業時間

平日 11：00～20：00

土日祝 10：00～20：00

ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

『ReFa』ブランドサイト：http://www.refa.net/

