ライフネット生命保険　発売から1年、若い世代が「定期医療保険」を支持！

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、2024年10月1日に発売し、1年を迎えた定期医療保険(https://www.lifenet-seimei.co.jp/product/medical/term-medical/)「じぶんへの保険Z」「じぶんへの保険Zレディース」について、2025年8月末時点での販売レポートをお知らせします。

■申込者の約7割が39歳以下の若い世代。保険期間は「10年」を選択する方が最も多い結果に

・医療保険申込者*1の37%が定期医療保険を選択

＜定期医療保険申込者について＞

・71%が39歳以下（内訳：10・20代39%、30代32%、40代15%、50代以上14%）

・89%が保険期間「10年」を選択（選択可能な保険期間は10年・20年・30年）

・「じぶんへの保険Z」申込者の平均月額保険料は2,130円、39歳以下の平均月額保険料は1,509円

・「じぶんへの保険Zレディース」申込者の平均月額保険料は2,873円、39歳以下の平均月額保険料は2,606円

ライフネット生命は「保険は、ニーズやライフステージに合わせて見直すことを前提に10年を一区切りとして保障をもつ」という考え方のもと、終身型の医療保険に比べて加入時の保険料が安く、見直しがしやすい定期医療保険「じぶんへの保険Z」「じぶんへの保険Zレディース」を2024年10月1日に発売しました。

申込者のデータから、定期医療保険は39歳以下の申し込みが71%と、ライフステージの変化が大きい若い世代に活用されていることがわかります。また、申込者の89%が「10年」の保険期間を選択しており、「保険は見直しを前提にする」という考え方が多くの方に受け入れられているといえる結果となりました。「じぶんへの保険Z」申込者のうち39歳以下の平均月額保険料は1,509円と、お財布にやさしい金額であることも、若い世代に選ばれた一つの要因といえるでしょう。

■保険金・給付金のお支払いも迅速・丁寧に

2024年10月1日～2025年6月30日までの定期医療保険「じぶんへの保険Z」「じぶんへの保険Zレディース」における給付金の支払実績は、入院給付金は67件、手術給付金は82件となりました*2。

ライフネット生命では、ご請求に必要なすべての書類が当社に到着した日から、その日を含めて5営業日以内に保険金・給付金をお支払いすることを約款で定め、2024年度のお支払いに要した平均営業日数は全商品で2.91日*3となっています。

2025年8月には、保険金・給付金の当日支払い(https://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/1190731_1707.html)を開始したことにより、スマ速請求(https://www.lifenet-seimei.co.jp/sumasoku/)をご利用いただいた場合は、最短でご請求のご連絡をいただいたその日のうちに医療保険の給付金をお支払いすることが可能となりました。わかりやすく、安くて便利な保険商品をお届けするだけでなく、保険の一丁目一番地である給付金のお支払いについても、引き続き丁寧に対応してまいります。

■最後に

ライフネット生命では、定期型の保険を活用し必要な期間に必要な保障をもつことを推奨しています。実際に当社のご契約者さまにおいては、貯蓄に目途がついたタイミングで保障額を減額する、お子さまの独立後は保険を解約するなど、ご自身の貯蓄やライフステージに合わせて当社の保険をご活用いただいています。定期型の保険があることで、お客さまの保険選びがより充実したものとなり、また、保険料をおさえて必要十分な備えを得られることが可能になっているのであれば、それほどうれしいことはありません。

今後も「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現に向け、若い世代に選ばれる保険を目指し、お客さまの期待と信頼に応えるとともに安心をお届けできるよう、邁進してまいります。

定期医療保険「じぶんへの保険Z」

定期医療保険「じぶんへの保険Zレディース」

医療保険総合ページ

*1 ライフネット生命申込者データ（2024年10月1日～2025年8月31日）定期医療保険「じぶんへの保険Z」「じぶんへの保険Zレディース」、終身医療保険「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」の申込者

*2 件数の実績は請求種類ごとの集計であり、請求内容によっては1契約で複数の件数を計上する場合があります

*3 書類受領日～着金日までの日数で、事実の確認を行った事案や請求書類に不備があった事案は除外しています

ライフネット生命について

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。