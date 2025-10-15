国内最大級のゲームメディアGameWith、「モンスターストライク」のアプリ外課金サービスの取り扱いを開始

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）が運営する国内最大級のゲームメディア「GameWith」は、株式会社デジタルガレージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役兼社長執行役員グループCEO：林郁、以下「デジタルガレージ」）が運営する国内No.1アプリ外課金プラットフォーム※「アプリペイ」と連携し、人気スマートフォンゲーム「モンスターストライク」のアプリ外課金サービスの取り扱いを開始いたします。

※日本国内で運営されているアプリ外課金サービスにおいて、導入ゲーム・アプリ数で最多（2025年10月デジタルガレージ調べ）

■概要

当社とデジタルガレージは、2024年9月に発表した「アプリ外課金事業の共同推進に向けた戦略的パートナーシップに関しての基本合意」※1に基づき、同年12月に「アプリ外課金サービス「アプリペイ」とユーザー送客の連携を開始」※2を発表いたしました。

このたび、デジタルガレージが提供するアプリ外課金サービス「アプリペイ」にて、人気スマートフォンゲーム「モンスターストライク」の取り扱いが開始されました。

これにあわせて、当社が運営する国内最大級のゲームメディアGameWithにおいても、モンストのアプリ外課金サービスの取り扱いを開始いたします。これにより、モンストのユーザーは攻略情報（キャラクター評価・ランキングなど）を閲覧した直後に、スムーズかつ最適なタイミングでオーブやパックを購入することが可能になります。

当社は今後もユーザー体験の向上を目指し、新たな価値提供と行うとともに、デジタルガレージとの連携を強化することで、アプリ外課金市場の拡大に取り組んでまいります。

▽GameWith Store 「モンスターストライク」アイテム購入ページ

https://xn--eckwa2aa3a9c8j8bve9d.gamewith.jp/store

※1 国内最大級のゲームメディアGameWith、株式会社デジタルガレージとアプリ外課金事業の共同推進に向けた戦略的パートナーシップに基本合意

https://gamewith.co.jp/posts/LMxFd1ly

※2 国内最大級のゲームメディアGameWith、 株式会社デジタルガレージの国内初のアプリ外課金サービス「アプリペイ」とユーザー送客の連携を開始

https://gamewith.co.jp/posts/U92w1Kum

■「アプリペイ」とは

「アプリペイ」は、「決済システム」「WEBページ（CMS生成）」「カスタマーサポート」「マーケティング」の機能を提供する、多数のアプリのデジタルコンテンツをアプリ外で購入可能な国内初のオンラインショッピングモールサービスです。

アプリ事業者は、本サービスによって、Webページ制作やシステム開発の手間とコストをかけることなく、アプリ外課金決済の仕組みを簡単に構築でき、決済手数料の負担を大幅に軽減することができます。

ユーザーは、「アプリペイ」に登録するだけで、クレジットカードをはじめとした複数の決済手段を利用することができ、様々なアプリの課金決済を簡単に行えるようになります。

2025年9月にはグローバル対応を開始し、Merchant of Record（MoR）機能の提供を基本に、多言語・多文化に対応したサイト構築やユーザーサポート、マーケティング・データ分析などの海外展開に関する煩雑な業務をサポートしています。「アプリペイ」の決済システムは、グループ会社である株式会社DGフィナンシャルテクノロジーが提供する決済サービスを採用しています。決済取扱高7.5兆円を超える堅牢かつ安定した高速インフラにより「DG FinTech Shift」を後押しすると同時に、スマートフォン業界のイノベーションを加速させます。

▽「アプリペイ」に関するゲーム会社・アプリ事業者様からのお問合せ先

app-pay@garage.co.jp

▽「アプリペイ」サービス紹介サイトURL

https://service.app-pay.jp/

■株式会社デジタルガレージについて

デジタルガレージはパーパスとして「持続可能な社会に向けた “新しいコンテクスト” をデザインし、テクノロジーで社会実装する」を掲げ、社会インフラを担う国内最大級の決済代行事業者として、多様な総合決済プラットフォームを提供する決済事業を展開しています。またデジタル・リアル領域においてワンストップでソリューションを提供するマーケティング事業、国内外の有望なスタートアップやテクノロジーへリーチするスタートアップ企業への投資・育成事業などを展開しています。

■株式会社デジタルガレージ 概要

社名：株式会社デジタルガレージ

代表者：代表取締役兼社長執行役員グループCEO 林郁

所在地：東京都渋谷区恵比寿3-5-7 デジタルゲートビル

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコDGビル

設立：1995年8月

URL：https://www.garage.co.jp/

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2024年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。