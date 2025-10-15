ビーグリーとHJホールディングスがオンライン動画配信サービス「Hulu」にて10月15日（水）より電子コミックの提供を開始

株式会社ビーグリー

株式会社ビーグリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田仁平、東証スタンダード：3981、以下「ビーグリー」）は、オンライン動画配信サービス「Hulu」（https://www.hulu.jp/）を運営するHJホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高谷和男、以下「HJホールディングス」）と提携し、2025年10月15日（水）より「Hulu」にて電子コミックの提供を開始しましたので、お知らせいたします。

URL： https://www.hulu.jp/comic

１．本提携の背景と概要

当社は、「クリエイターとファンを繋ぎ、新たな価値を創造する」をミッションに、『まんが王国』の運営を中心に事業を展開しております。電子コミック配信事業者として、出版社やプロダクション、作家との許諾契約を多数有するほか、サービス面においては、自社エンジニアによるスピーディな新機能開発とUI/UXデザインの改善によるユーザビリティの実現など、コンテンツとサービスの両面から顧客体験価値の向上を目指しております。

一方、HJホールディングスは、2011年９月に日本市場向けのSVOD（Subscription Video On Demand：定額制動画配信）サービスとして、オンライン動画配信サービス「Hulu」の提供を開始、2014年２月に日本テレビグループへ参画し、現在は映画、ドラマ、バラエティ、アニメ、スポーツ、音楽など国内外の作品を含め140,000本以上のコンテンツを配信しております。

この度、両社の経営資源・ノウハウを活用し、「Hulu」において、本日10月15日（水）より電子コミックの提供を開始いたしました。Huluの電子コミックでは、人気作はもちろん、話題の実写映画化やアニメ化作品の原作も充実。幅広いジャンルの作品を取り揃えています。10月からアニメが放送、Huluでも配信されている「僕のヒーローアカデミア」、現在シーズン1～28に加え、シーズン29も順次配信中のTVアニメ「名探偵コナン」や、HuluでTVアニメ全74話配信中、実写映画版に加え、映画の世界線を基にしたオリジナルストーリーで、原作の10年後の展開を描くドラマシリーズも絶賛配信中の「ちはやふる」の原作電子コミックもお楽しみいただけます。

※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 本リリースに記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■株式会社ビーグリー概要

株式会社ビーグリーは、お得感 No.1 のコミック配信サービス『まんが王国』（https://comic.k-manga.jp）の運営などを行うコンテンツプロデュースカンパニーです。「クリエイターとファンを繋ぎ、新たな価値を創造する」をミッションに掲げ、出版社との協業によるコンテストの開催や当社オリジナル作品の制作・配信を行うなど、様々な形でクリエイターの創作活動を応援しています。

URL：https://www.beaglee.com/

■HJホールディングス株式会社概要

HJホールディングス株式会社は、オンライン動画配信サービスHulu（https://www.hulu.jp/）を運営しています。2011年に日本でのサービスを開始し、2014年から日本テレビグループに加わりました。Huluサービスの【見放題】では月額定額料金でいつでも、どこでも、映画、ドラマ、バラエティ作品など140,000本以上の作品が見放題。【レンタル／購入】は、月額定額料金を支払うことなく都度課金でご利用いただけます。劇場公開から間もない最新映画等に加え、人気の音楽イベントや舞台などのライブ配信を提供。さらに人気の「電子コミック」もラインナップ。アニメやドラマの原作など、幅広いジャンルのコミックをお楽しみいただけます。

URL：https://www.hjholdings.jp/

■会社概要

社名 ：株式会社ビーグリー

所在地 ：東京都千代田区永田町二丁目13番10号

プルデンシャルタワー4階

創立 ：2004年10月25日

資本金 ：19億635万円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 吉田仁平

事業内容 ：コンテンツプロデュース

URL ：https://www.beaglee.com/

証券コード：3981（東証スタンダード市場）